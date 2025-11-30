Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「古惑大师」冷敲对象

名家专栏
更新时间：02:00 2025-11-30 HKT
发布时间：02:00 2025-11-30 HKT

大卫希斯暂居练马师榜次席，田草赢马数亦系第三多，但季内不少头马如「精彩福星」、「球皇」、「火焰闪烁」以及「友爱心得」在赢马前一仗表现都是平平无奇。

第五场「古惑大师」亦有多少相类似味道，就是季内曾见走势或入位，首先睇好牠就是大前仗，该役前四名以后上马为主导，然而牠沿途跟前只负三个多身位而已，表现已算不俗；在这050场次之中，已有五匹对手再赢马，而同样跟前的「火悟空」翌仗亦可在劣势中入位，故赛事水准可以信赖。

前仗「古惑大师」虽然沿途贴栏悭尽脚程，并受惠快步速追入亚军，但该仗马儿初跑谷草，其次直路需要再转位来追，足见其缰口易操控及气量有提升。

早前小弟于《赛马日在线》节目中拣「至高心得」时提及，总场次154段速前后偏快，不比同日三班赛差，虽然末段快时间是属于头马「相映红」本身，但如此步速结构对后上马不利，故「古惑大师」的败绩也有借口。今赛前「古惑大师」转上从化操练，而且亦有大闸砥砺，看举动并不似求其报跑求减分，若因败绩由热转冷，实宜再给予机会。

波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/PQ 4 胆拖 3 7 8 9
第五场 WP   11
第九场 Q/PQ 3 胆拖 5 6 12

混合过关三串四    共172注

