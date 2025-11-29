Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「鼓浪飞凡」强配反弹

纪仁安于2010至2011年度马季首度来港客串，结果出赛一百七十五次取得十五冠二十四亚十五季，表现出色，更凭借前香港马王「雄心威龙」攻下香港经典杯及香港打吡大赛。翌季客串期则成绩普通，最终仅得五场头马。他于2014至2015年度马季再次来港客串取得八场头马，其间伙拍「富林特郡」攻下香港瓶。这位四届法国冠军骑师在港对上一场头马是2023年胜出香港瓶的「真强」，今次这位法籍好手再临香江，首战将策五驹上阵，不少均有绩态支持，可以跟进。

第二场「鼓浪飞凡」整体演出当然令人失望，但上季曾在谷草千二米击败「宏才」、「有你有我」及「前风」等驹，水准尚可。现时其评分较该仗赢马时还要低十分，季内三战虽败，却不是全没走势，今仗加强配搭，或有惊喜演出。对手方面，「金钻精灵」以其实力，现居五班应该仅属过度性质，今季曾在四班上名，只要际遇许可，可望打开胜门。此外，「首骏」曾数度在谷草短途交出追势，始终质素尚新，应有进步空间。

第三场「金多囍」今季三战，临场均有票数支持，可惜最终只得一季一殿，可幸这匹澳洲四岁自购新马在勤跑下表现渐趋稳定，尽管排位较外，但本身能跟善斗，实属三甲之材。对手方面，「雷神太保」父母两线均出自美国血统，加上泥地试闸走势亦佳，也可加入战团。此外，「劲勇皇驹」是美国三岁马，上季三战走势尚可，今仗季内初出，属于边线分子。

第二场：14鼓浪飞凡、4金钻精灵、6首骏
第三场：9金多囍、3雷神太保、7劲勇皇驹

最Hit
