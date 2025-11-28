甜甜小记│「睿盛人生」目标四岁马大赛

香港最大慈善机构香港马会日前公布，对大埔宏福苑大火灾难造成多人伤亡及重大财物损失深感悲痛，并透过其慈善信托基金拨出第一笔捐款达一亿港元，为受灾人士及死者家属提供支援。

而马会亦将会把周日赛事的总收益悉数捐出，以协助受灾人士，金额估计约七千万港元。马会将捐出合共约一亿七千万港元。

今期赛事将大幅减小活动规模，包括以闭门方式举行，仅限马主、董事、遴选会员及其宾客出席。不少马主朋友因此而产生疑问，是否只限出赛马的马主方可入场？据知原来并非仅限出赛马的马主可出席，订了枱的马主及其宾客也可于周日入场。

周日出争第七场二班千六米的伍厩「睿盛人生」，早前在女见习骑师黄宝妮胯下一出即胜，捧走乐声杯；赛后伍鹏志受访时表示，此驹目标是进军四岁马大赛，可见幕后对其前景甚为睇好。

由于黄宝妮早前被马匹抛下意外受伤，以致右脚胫骨骨裂，预计要休息两个月；今仗「睿盛人生」将由麦道朗接手，骑者刚周日策伍厩「表之银河」捧走G2马会一哩锦标，且看这对骑练能否凭「睿盛人生」再下一城。

陈嘉甜