甜甜小记│杨启棠敢于求变

马迷对于Thomas杨启棠的印象，多多少少是其前骑师的身分，今期本栏再邀请他分享当年决定挂靴的决定，以及出任马圈不同岗位的经验与难忘事。

相信不少马迷对杨启棠阵上策马的英姿都有印象，他挂靴后曾获大摩私人聘请为策骑员；大摩是殿堂级练马师，向来用人严格，反映杨启棠的骑马、操马功夫了得，那为何当初会选择挂靴呢？杨启棠亲自剖白：「这可能与我本身性格及成长环境有关，我自小就喜欢到不同地方探索及学习新事物，这亦解释到为何多年来我在马圈担任不同岗位。我深信时代不同了，仅凭单一技能于同一产业要做到退休，在未来会变得相当困难。所以我想趁着还相对年轻，于不同岗位学习新知识及技能。」

回想以往的策骑生涯，杨启棠的难忘事有两件：

「记得我2006年从英国回流后，在香港复出第一场赛事立即取得头马（前练马师苗礼德旗下的『冲线王』）。另外，我获得大摩给予机会，骑『爆炸』出战国际一级赛女皇杯，非常难忘。需知道在那个年头，华人骑师于此类国际赛事日找坐骑已经非常困难，更遑论有机会参与此类大赛呢。」

杨启棠表示，正由于以往做骑师、大摩策骑员、马会的工作，一步一脚印，对他现时出任澳洲神奇百万马匹拍卖会的香港代表大有帮助。他说：「作为前香港骑师，当然更加理解本地马圈竞赛模式，适合什么类型的赛驹。其后我为冠军练马师大摩担任策骑员，亦学懂了一些关于训练马匹及马房运作知识，最后在马会马房营运部跟随郑奇龙先生工作，大大提升了我宏观商业管理思维，那些一点一滴累积嘅经验，都为我在现时工作上包括商业决策、市场分析及提升客户服务质素打好基础。」

陈嘉甜