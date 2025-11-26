Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「禾道威」希凌对手

名家专栏
更新时间：01:00 2025-11-26 HKT
发布时间：01:00 2025-11-26 HKT

希斯马房的四岁英国马「禾道威」，上仗落五班出战谷草一六五○米，虽然三甲不入，但充分展示出具问鼎的能力。今仗列阵第二场再战同程，档位内移，可望收复失地。
「禾道威」上季四月登场，先后出战谷草千二、田草千四及千六米，以跑中距离表现较佳，一再慢闸失地之下，都能后上所负不远。

踏入今季，体重超过千二磅的「禾道威」，状态来得稍慢，但跑过两场之后，渐有起色。十一月五日出战四班谷草一六五○米，出闸反应大有进步，直路亦有追势，只是对手较强，以第六名过终点。

「禾道威」上仗降班卷土再来，可惜排十二档，顺利出闸后，被布文拖到脱节的大后方，处境被动不堪之下，末段竟能后上取得一席接近的第四名，表现毫不逊于上名马。

这匹希厩马赛后再加打磨，状态更佳，今仗排第四档，沿途将不会留得太后，有望能在布文胯下敲响胜利之门。

马观微

