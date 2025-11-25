Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖马龙心水│「凝妙星」本利归还

更新时间：19:10 2025-11-25 HKT
发布时间：19:10 2025-11-25 HKT

多数赌仔有个信念，就系发掘必胜法门。假如过澳门玩大细，由于开大同开细嘅机会都约二分一，所以大家倾向相信，第一盘输咗第二盘落注就可本利归还。你以为自己数口精，但过精算师嘅精心安排，其实堕入陷阱。因为除咗开大同开细，其实仲有围骰通吃赌马不同在于赔率并非一成不变喺浮动嘅率差里面算一算，赌W闲闲地三倍，即系话就算眼光差劲，买大热输咗两次第三次赢番仍可打和。虽然讲呢啲道理等于阿妈系女人，但原来用落又真系实际。毕竟，赛马横跨各门科学，机会率、统计学、精算、心理学，但太沉迷嘅就要社会学帮手戒赌

祖马龙呢个赛日继续跟进「凝星」，前仗仅负于「红海劲」，而「红海劲」升班再出亦有竞争力。上场「凝星」喺希威森下直路跟马屁股，走出走入进退失据，直到最后五十米才有位望空，临尾仲有碰撞。今场强配潘顿，四档料出闸跟前，假如际遇稍佳就有权本利归还。

第三场    5      机不可失        6      比特星    1      智胜攻略
第七场    5          8      康昌之星        1      将义

