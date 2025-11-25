祖马龙心水│「凝妙星」本利归还

多数赌仔都有个信念，就系想发掘必胜法门。假如过澳门玩大细，由于开大同开细嘅机会都约二分一，所以大家会倾向相信，第一盘输咗，第二盘翻倍落注就可本利归还。你以为自己数口精，但经过精算师嘅精心安排，其实已堕入陷阱。因为除咗开大同开细，其实仲有围骰通吃！赌马不同在于赔率并非一成不变，喺浮动嘅赔率差里面算一算，赌W闲闲地三倍，即系话就算你拣马眼光差劲，买大热输咗两次，第三次赢番仍可打和。虽然讲呢啲道理等于阿妈系女人，但原来用落又真系实际。毕竟，赛马横跨各门科学，机会率、统计学、精算、心理学，但太沉迷嘅就要社会学帮手戒赌！

祖马龙呢个赛日继续跟进「凝妙星」，佢前仗仅负于「红海劲」，而「红海劲」升班再出亦有竞争力。上场「凝妙星」喺希威森胯下直路跟马屁股，走出走入进退失据，直到最后五十米才有位望空，临尾仲有碰撞。今场强配潘顿，四档料出闸跟前，假如际遇稍佳就有权本利归还。



第三场 5 机不可失 6 比特星 1 智胜攻略

第七场 5 凝妙星 8 康昌之星 1 将义