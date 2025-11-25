Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「熊当当」五班有利

名家专栏
更新时间：19:06 2025-11-25 HKT
发布时间：19:06 2025-11-25 HKT

第二场「熊当当」来港首季即田草千四，蹄下败将包括「我做到」、「无敌勇士」及「奔妙星」等驹，水准不俗可惜其后健康起伏而影响部署。上季最后一役，牠终于回复走势并季军，可见居五班有利。今仗排档适中，加上伟厩近期手风，有力重启胜门。对手方面，「禾道威」能力高，本应五班难留，然而出闸欠稳定，因而影响发挥。上仗受于最外档，末段却交出全组最快时间而跑获第四今仗有「朗日雪峰」及「荃程路通」两匹快马在阵，赛事步速应不会慢，形势对牠非常有利。此外，「快乐老挝」上仗转至桂厩后首战，结果力拼得季军，表现佳，今仗望收复前失。

第四场「厨神」仗愈勇，今仗排位较前为佳，可望在早段争取遮挡力至末段突围而出，三甲甚稳。对手方面，「瑰丽人生」上季一出即胜，今季再次在四班起步，加上排黄金一档，也出击之时。此外，「勇威神驹」季内四战状态已勇，若步速合适，也有机会闯入前列。

第二场    7      熊当当    1      禾道威    8      快乐老挝

第四场    4      厨神        6      瑰丽人生        8      勇威神驹

