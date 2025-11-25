Dickson心水│「快乐老挝」力求补中

刚周日上演三场大赛，「嘉应高升」与「浪漫勇士」都不负众望，以马王级姿态赢马，麦道朗亦开始上力连番数胡，美中不足是黄宝妮受伤，要休养一个月左右，希望她早日康复。

第二场「快乐老挝」上仗转投桂福特马房初出，表面上与牠在姚厩时差不多，都是姗姗来迟获季，但笔者后来回看影片，此驹入直路后，潘顿拉出来冲刺时受阻，要修正后才能尽情冲刺，而且当时率先发力获亚的「无极勇将」再出补中，「快乐老挝」原班人马卷土重来，相信可以交代。

第七场「奋斗辉煌」今季初出一役大败七个马位，笔者以为牠要几个月时间回气，谁知上仗即刻重拾正轨获殿，再看该场前置马「建测群英」接战赢马，「奋斗辉煌」可捧。

第二场

8

快乐老挝

第七场 3 奋斗辉煌