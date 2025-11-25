Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「喆喆友福」修成正果

国际赛预赛良驹尽出，喜见前马王「浪漫勇士」久休复出仍能以轻松姿态蝉联马会杯，马房上下实在功不可没。虽然「祝愿」于马会一哩锦标表现略为失色，但遇超快步速败有可原，但愿于正赛现真身，成为香港一哩中坚分子。

郑俊伟与「友福」系马主一向合作愉快，「喆喆友福」列阵头场五班千二米，有望取得来港后首胜。上季此驹未尽成熟，已数度于四班田草及谷草上名，其中于655场次仅负「电讯骄阳」，却力压四班实力马「比特星」入Q，证明评分已甚有利。马匹上仗角逐一千米稍短，不利其均速跑法，今仗回师千二米更合。「欢乐飞驹」台型不俗，可惜进度徘徊，长远应角逐更长路程，但现居五班班底仍高。「专家」近期晨课续见进步，评分处新低随时反弹。「有心意」诚然令人失望，但不时交出接近走势，今仗再次用杜苑欣，配备变动望带来新鲜感。

第七场四班一哩赛事，不少路程好手同场。「凝妙星」在港初出已能于谷草一哩跑得接近，证明实力不俗。该役一度受阻，仍能与能手「龙文鞭影」接近；上仗如取位畅顺，该已取得在港首捷。是次强配潘顿抽四档，预计能跟守二叠有遮挡好位，势求补中。「将义」来港首季已能于三班入Q，上场落四班开斋并不令人意外，于四班负顶磅仍有一定威胁。「奋斗辉煌」的佳绩都于此程取得，排好档不能忽视。「康昌之星」较为文静，初戴眼罩估计为正确部署，提升贯注力后，有望交出进步表现，属必然配脚。

廖浩贤精选

第一场    1    喆喆友福    3    欢乐飞驹
    11    专家    12    有心意
第七场    5    凝妙星    1    将义
    3    奋斗辉煌    8    康昌之星
 

