亨利拆局│练马师王吼吕健威
更新时间：02:00 2025-11-26 HKT
过往本栏多次提到，不管封王练马师最终得分几多，一般都是田赛靠四匹马，谷赛靠三匹马。就以近期赛事为例，上次沙田姚本辉封王，埋单靠四驹夺一冠三亚；前次谷战游达荣封王，则是靠三驹交出两冠一亚。
回说今次赛事，骤眼睇多个马房都有可捧之道，如希、沈、廖、巫、姚、伟、韦都出马六匹或以上，单计数量已占优。但如上文所讲，封王练马师最终可能只靠三匹马，所以出马多未必有用，若因为出马少而换来赔率，贵精不贵多可能更划算。正如吕健威今期出马只得四匹，全部近绩都有睇头，威哥的练马师王冷味盎然！
重点争分马方面，其实匹匹都重要，但当中首推「机不可失」，上仗初出后追悦目，证明脚法适合窄场，本身血统超早熟，应会见好求尽匆交代。「欢乐飞驹」上仗迟望空都追近，四岁马与赛有进，希望加面箍可提升前速。「安康万里」排九档形势下风，不过胜在演出准，而且未必需要抢放，就算斗后劲同样合适。
目标：吕健威
赔率：10
全日恶马 第三场：机不可失
练马师王最佳投注时机：第一场前
