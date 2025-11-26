波仔至醒灵活玩│「专家」换金诚刚攻坚

有马跑时间过得特别快，国际赛前哨战圆满结束，明星战驹依然保持战斗力，眨吓眼就到国际骑师锦标赛；换句话说，即快将踏入季中阶段，中下游马房都要把握大赛前后档期，避开大马房的攻势，尽快争取头马。

第一场丁厩「专家」，今季跑四战虽然未入过三甲，但每仗各有一定落败理由，先是总场次011 ，于直路内栏窄位难以推进，该仗更是强组赛事；其后在段速水准出色的058场次走三叠，蚀了当日跑道偏差。

之后「专家」转跑田草千四，同样排中外档及弯位走外叠蚀脚程，查同场相若形势落败的「同喜」翌仗转战谷草亦差点赢马，反映赛事水准不差。

上仗152场次，「专家」起步反应不俗，但再度因排外档早段走外叠竞跑，但最终可紧咬今季连场大勇的「伶俐骉驹」个多马位后到终点，这席第五名绝不失礼。

今仗「专家」换上金诚刚操刀，丁冠豪季内交予不少机会马给骑者攻坚，且终于排得较佳的五档，相信幕后必把握机会争胜。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP 11

第二场 Q/PQ 6 胆拖 1 3 8

第四场 Q/PQ 8 胆拖 1 4 5 10

混合过关三串七 共188注