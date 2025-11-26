Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒灵活玩│「专家」换金诚刚攻坚

名家专栏
更新时间：02:00 2025-11-26 HKT
发布时间：02:00 2025-11-26 HKT

有马跑时间过得特别快，国际赛前哨战圆满结束，明星战驹依然保持战斗力，眨吓眼就到国际骑师锦标赛；换句话说，即快将踏入季中阶段，中下游马房都要把握大赛前后档期，避开大马房的攻势，尽快争取头马。

第一场丁厩「专家」，今季跑四战虽然未入过三甲，但每仗各有一定落败理由，先是总场次011 ，于直路内栏窄位难以推进，该仗更是强组赛事；其后在段速水准出色的058场次走三叠，蚀了当日跑道偏差。

之后「专家」转跑田草千四，同样排中外档及弯位走外叠蚀脚程，查同场相若形势落败的「同喜」翌仗转战谷草亦差点赢马，反映赛事水准不差。

上仗152场次，「专家」起步反应不俗，但再度因排外档早段走外叠竞跑，但最终可紧咬今季连场大勇的「伶俐骉驹」个多马位后到终点，这席第五名绝不失礼。

今仗「专家」换上金诚刚操刀，丁冠豪季内交予不少机会马给骑者攻坚，且终于排得较佳的五档，相信幕后必把握机会争胜。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 WP   11
第二场 Q/PQ 6 胆拖 1 3 8
第四场 Q/PQ 8 胆拖 1 4 5 10

混合过关三串七    共188注

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
铜锣湾Mr.Steak自助餐买1送1优惠！人气放题$210起 任食生蚝/蟹脚/美国烧牛/鸭肝 加设圣诞火鸡及甜品
饮食
10小时前