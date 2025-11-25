Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小记│苏志威刘小慧爱锡「骏王」

更新时间：00:30 2025-11-25 HKT
发布时间：00:30 2025-11-25 HKT

刚周日沙田赛事，三场二级赛完满举行，于赛前特设开幕表演，由歌唱组合草蜢和歌手JACE陈凯咏担任表演嘉宾。其中草蜢献唱了三首歌，两首是快歌＜华丽舞台＞和＜老的辣＞；一首慢歌＜我们＞。场内所见，不少草蜢的歌迷高举灯牌，欢呼呐喊，成功炒热场内气氛。小记听到不少马经传媒行家赞叹，三位草蜢成员都年过５５岁，仍然可以又跳又唱，劲歌热舞，不得不佩服。小记和不少马经传媒行家都期待草蜢可以在沙田马匹亮相圈大跳＜忘情森巴舞＞，可惜前日草蜢没有拣选此首名曲。

讲开草蜢，其中一位成员苏志威曾经养有「骏王」，目前此马在内地颐养天年。苏志威和其太太刘小慧及两位女儿向来视「骏王」为家庭成员一分子，苏氏一家人不时前往国内中山马场。由于苏志威和太太刘小慧一直希望「骏王」可以在接近香港的地方安享晚年，方便一家人探望马儿，因此拣选中山马场。记得以往「骏王」在香港服役时，当马儿试闸，小记都不时见到苏志威和太太刘小慧一早到马场，为马儿打打气。其后「骏王」退役，苏志威一家人都尽心尽力地为马儿退役生活作出妥善的安排，真是非常爱锡该驹。小记访问刘小慧，有关「骏王」近况，她说：「『骏王』于本月初绞肠沙，差点有生命危险，有关方面立即请了两位兽医，幸好大步槛过，过了数天后，马儿的脚部有肿胀，有淋巴炎，我亲上中山，帮马儿做艾灸，希望马儿健康稳定。」

据小记所知，「骏王」目前在中山一间马术学校，环境优美，配套完善，马主每个月都需要支付养马费（大约数千至一万元），直至马匹终老，并非如外国般一次性收费，而马匹的拥有权仍然属于马主，马主可以随时前往当地探望牠，如果马主懂得骑马，更可以随时策骑爱驹踱步。

（相片来源:刘小慧Facebook）

陈嘉甜

