Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廖事如神│「遨游气泡」无畏勇士

名家专栏
更新时间：10:49 2025-11-23 HKT
发布时间：10:49 2025-11-23 HKT

来到十一月下旬，大赛气氛日渐浓厚。今午中银赛马日三场二级赛为十二月国际赛掀序幕，新旧马王同日出战，加上后起之秀挑机，戏码见不暇给。麦道朗来港后暂时守斋三期，如笔者之前所言，跑马始终要以马为先。

第七场马会一哩锦标，廖康铭马房的「祝愿」上季冲击打吡未竟全功，今季回师千六米则两战未逢敌手。常言道体形较小的马匹或会畏群怕受挤碰，但「祝愿」个子小小却藏强大斗心，进步一日千里，状态更如日中天，有望接棒成为香港一哩王。「表之银河」早于四岁时已展现雄厚实力，与一级赛冠军「加州星球」数度跑近，如今缰口有显著改善，阵上懂得放松而不脱口，上仗因取位欠顺而未能全力施为，换上麦道朗兼转配备要提防。「越骏欢欣」准而难赢，但近况好兼性格忠心，难以舍弃。「阳光勇士」素来不易操控，杜苑欣骑过一场熟习马性后，有望交出进步表现。

第八场马会杯两雄相遇，「浪漫勇士」伤愈复出，火并上季长途三冠王「遨游气泡」，话题十足。「遨游气泡」季内复出一仗虽居后列过终点，但负顶磅望空走外形势不利，才导致表现平平，较诸「浪漫勇士」，本身既热身一仗，部署亦较完整，可作胆。诚然「浪漫勇士」南征北讨夺得佳绩令人敬佩，但中东之战后轻微受伤兼逾半年未上阵，作胆略有风险。「安骋」于十一月的状态有明显改善，纵级数较低，但气量根据足。「有目共赏」毕竟为皇太后杯冠军，实力气量有保证。

廖浩贤精选

第七场    7    祝愿    2    表之银河
    5    越骏欢欣    8    阳光勇士
第八场    2    遨游气泡    1    浪漫勇士
    5    安骋    6    有目共赏
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前