廖事如神│「遨游气泡」无畏勇士

来到十一月下旬，大赛气氛日渐浓厚。今午中银赛马日三场二级赛为十二月国际赛掀序幕，新旧马王同日出战，加上后起之秀挑机，戏码见不暇给。麦道朗来港后暂时守斋三期，如笔者之前所言，跑马始终要以马为先。

第七场马会一哩锦标，廖康铭马房的「祝愿」上季冲击打吡未竟全功，今季回师千六米则两战未逢敌手。常言道体形较小的马匹或会畏群怕受挤碰，但「祝愿」个子小小却藏强大斗心，进步一日千里，状态更如日中天，有望接棒成为香港一哩王。「表之银河」早于四岁时已展现雄厚实力，与一级赛冠军「加州星球」数度跑近，如今缰口有显著改善，阵上懂得放松而不脱口，上仗因取位欠顺而未能全力施为，换上麦道朗兼转配备要提防。「越骏欢欣」准而难赢，但近况好兼性格忠心，难以舍弃。「阳光勇士」素来不易操控，杜苑欣骑过一场熟习马性后，有望交出进步表现。

第八场马会杯两雄相遇，「浪漫勇士」伤愈复出，火并上季长途三冠王「遨游气泡」，话题十足。「遨游气泡」季内复出一仗虽居后列过终点，但负顶磅望空走外形势不利，才导致表现平平，较诸「浪漫勇士」，本身既热身一仗，部署亦较完整，可作胆。诚然「浪漫勇士」南征北讨夺得佳绩令人敬佩，但中东之战后轻微受伤兼逾半年未上阵，作胆略有风险。「安骋」于十一月的状态有明显改善，纵级数较低，但气量根据足。「有目共赏」毕竟为皇太后杯冠军，实力气量有保证。

廖浩贤精选

第七场 7 祝愿 2 表之银河

5 越骏欢欣 8 阳光勇士

第八场 2 遨游气泡 1 浪漫勇士

5 安骋 6 有目共赏

