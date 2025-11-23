亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

上次提到，近期谷草的练马师王分数偏低，最终游达荣刚战夺30分封王，赛果固然是爆冷，但分数符合近期水平。事实上，最近沙田赛事的封王分数也都偏低，一般顶多三十几分，甚至上次田战伍鹏志得24分已封王，且看今次跑大赛，趋势会否改变。

马王「嘉应高升」强势登场，照计稳夺12分，估计希斯的练马师王会顺带惹人追捧。不过，查「嘉应高升」上季八次赢马，其间希斯只得一次封王，单计此驹今季赢特首杯当日，同日厩侣只得「天星」一驹跑P，证明「嘉应高升」出场不代表必是马房变倍器。

回说今期心水，蔡约翰在大赛日出马十三匹，阵容似模似样，虽然要在三项大赛赢马绝不容易，但连场入位仍有机会，关键是其他场合不乏恶马列阵，希望炒埋一碟够分封王。

重点争分马方面，「弦力宝」上仗休出即赢马，于蔡厩而言属少见例子，启示佢今季转四岁大有进步，估计升势未止。「精算激流」复课两试大闸，明显有备而来。

目标：蔡约翰

赔率：3.5

全日恶马 第九场：弦力宝

练马师王最佳投注时机：第三场前

