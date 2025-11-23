Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼蔡约翰

名家专栏
更新时间：02:00 2025-11-23 HKT
发布时间：02:00 2025-11-23 HKT

上次提到，近期谷草的练马师王分数偏低，最终游达荣刚战夺30分封王，赛果固然是爆冷，但分数符合近期水平。事实上，最近沙田赛事的封王分数也都偏低，一般顶多三十几分，甚至上次田战伍鹏志得24分已封王，且看今次跑大赛，趋势会否改变。

马王「嘉应高升」强势登场，照计稳夺12分，估计希斯的练马师王会顺带惹人追捧。不过，查「嘉应高升」上季八次赢马，其间希斯只得一次封王，单计此驹今季赢特首杯当日，同日厩侣只得「天星」一驹跑P，证明「嘉应高升」出场不代表必是马房变倍器。

回说今期心水，蔡约翰在大赛日出马十三匹，阵容似模似样，虽然要在三项大赛赢马绝不容易，但连场入位仍有机会，关键是其他场合不乏恶马列阵，希望炒埋一碟够分封王。

重点争分马方面，「弦力宝」上仗休出即赢马，于蔡厩而言属少见例子，启示佢今季转四岁大有进步，估计升势未止。「精算激流」复课两试大闸，明显有备而来。

目标：蔡约翰

赔率：3.5

全日恶马  第九场：弦力宝  

练马师王最佳投注时机：第三场前
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前