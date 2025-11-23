波仔至醒灵活玩│「久久为升」打开胜门争奖金

刚周三夜赛跟同文马高师兄齐齐为在港争取首胜的「翠湖烈风」打气；今次日赛又看中了一匹贺厩赛驹，就系第九场「久久为升」，呢匹四岁自购马外地三战，而在港首战亦可跑入三甲，足见颇忠心。

回看总场次051前中段步速稍慢，末段偏快，后上马无优势，而「久久为升」更于最后二百米才正式望空，再看同场后上有势的「小鸟天堂」、「风云武士」以及「魅力宝驹」翌仗都跑入三甲，足见「久久为升」这席亚军水准极高。

虽然上仗「久久为升」再跑田草千二米名次倒退，但除了头段步速偏慢外，头马「表之星河」缔快末段拉快总时间赢马，故令后上赛驹只能原地踏步。而事后看111场次，除了「表之星河」外，「饮杯」返谷草补中，「晒冷」刚刚双蚀形势入位，「添开心」降班亦差点补中，足见赛事水准同样出色。

今仗赛前厩主安排「久久为升」季内首度于从化作小休及操练，埋门快跳过步从容，最后试跑追势亦对办，状态及锋而试，有大树遮荫下，相信更有攻坚之心，且看能否打开在港胜利门及取得优异成绩特别奖金。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 Q/PQ 11 胆拖 3 4 5 6

第二场 WP 8

第九场 二重彩 3 复式胆拖 1 5 8

混合过关三串四 共172注