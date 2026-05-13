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甜甜小记│「佐治传奇」马迷关注

名家专栏
更新时间：15:00 2026-05-13 HKT
发布时间：15:00 2026-05-13 HKT

昨日谷草夜赛，华将表现出色，潘明辉、钟易礼、杨明纶、黄智弘和何泽尧这五位本地骑师赢出六场头马，值得赞赏。至于表现略令人跌眼镜是澳洲好手麦道朗，昨晚开启其在港客串期，可惜全晚交白卷兼没有一匹坐骑入三甲，他将于本周末沙田赛事骑九驹上阵，能否取得今次客串期的首捷，令人拭目以待。而周末沙田赛事，其中一匹受马迷关注的赛驹，相信是头场潘顿策骑的「佐治传奇」，事关此马上场在港初出，与「大爱无疆」一同出争第四班千二米条件赛，「大爱无疆」转弯时大波勾，连同「佐治传奇」也一同波勾，入直路后已经被其他马匹追越，但两驹发力重上，最终「大爱无疆」和「佐治传奇」串Q。「大爱无疆」及「佐治传奇」的表现同样是难度甚高，相信具有超班质素，后驹周末再出，自然受到马迷关注。

「佐治传奇」马主有三位，分别是郑加文、李嘉俊和蔡敬业，同主马有已退役的「佐治勇驹」。郑加文是「唯美主义」马主，李嘉俊则是「绿色」系马主，两人是中学同学，非常老友。李嘉俊的爸爸李荣翰是「绿色」系马主掌舵人，大李生在港养马多年，喜欢研究赛马，也乐于与儿子李嘉俊、郑加文等年轻一代分享养马点滴，为赛马传承和推动年轻化出一分力。

陈嘉甜
 

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