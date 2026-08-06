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启德沄璟4房连装修示位曝光 融入墨绿色家具 营造内敛时尚格调

新盘速递
更新时间：16:33 2026-08-06 HKT
发布时间：16:33 2026-08-06 HKT

华润置地（海外）及保利置业合作发展的启德现楼新盘沄璟，昨开放连装修示范单位参观，为2座28楼A室，面积1,909方呎，属4房双套连私人升降机大堂开则，大宅前临维港烟花海景。

大宅客厅及饭厅层与层之间高度达3.27米，长形开则大厅，长逾7.8米，空间感十足。客厅及饭厅家具陈设层次分明，配合特大落地玻璃，让壮阔海景与自然光线延伸至室内。整个空间以木调、漆面与金属元素作点缀，堆叠出鲜明而和谐的层次对比。

「永恒工艺」作设计主题 

设计师以「Timeless Craft 永恒工艺」为设计主题，巧妙利用墨绿色家具及配件，为空间注入复古英伦底蕴，营造内敛时尚格调。

启德沄璟2座28楼A室连装修示范单位：

饭厅8人大理石餐桌与定制吊灯相互辉映，尽展优雅宴客氛围。地板以编织纹石质铺砌，搭配精心挑选手工艺品及画作，客厅棋盘格拼花木制电视柜挂上翡翠绿石手柄作装饰；客厅延展出同宽特大露台，可饱览180度维多利亚港景致。

主人睡房与客厅享同一座向景观，设有偌大玻璃窗，迎纳自然光线，居高临下，俯瞰维港景色。主人睡房设计以暖中性色为基调，巧妙揉入棕色家具作陪衬。睡房中间摆放特大双人床，空间宽敞可三边落床。双人床两边配以时尚床头柜，一旁设有梳妆枱。

相关文章：沄璟4房楼皇逾1.26亿沽 创项目标准户双新高

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