九建牛池湾「巨无霸」项目命名33清水湾 首期涉361伙

九建发展的牛池湾「巨无霸」项目，今日正式命名为33清水湾(33 CLEAR WATER BAY)，细分5期发展，项目第1期提供361伙，涵盖2房至4房，现正待批预售，若8月内顺利获批会随即推出。

定价参考铁路上盖单位成交

九建市务及销售部助理总经理陈淑芳指出，项目总楼面210万方呎，设5座摩天大厦，最高达215米。项目另设大型商场，可无缝连接彩虹港铁站。单位定价会参考铁路上盖单位成交，九龙及港岛区楼盘都会成为参考。

陈淑芳解释，命名意念取自项目门牌，展现背靠飞鹅山，面向九龙东的地利。33清水湾为公司2026年重点销售项目，充分反映公司睇好豪宅市况。对于楼市，她认为近期一手虽有放缓，但整体环境情况稳定，料会慢慢上升。

或可享双线优势

九建市务及销售部经理陈世杰说，项目连接彩虹站，配合拟建的彩虹东站，有机会享双站优势；另外，本港经济情况理想，相信项目吸引多元客人，包括大量本地客，不担心对销情。

九建市务及销售部经理方梓彦介绍项目户型分布，第1期提供361伙，面积492至1039方呎，户型涵盖2房至4房，料吸引投资者及用家。

九建市务及销售部助理经理刘倬江指出，项目基座设65万方呎商场，将保留3座历史建筑，而住宅会所园林空间逾20万提供宴会厅及健身室等设施。

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