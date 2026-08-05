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西南九龙叡璟I今上楼书 最快下周开价

新盘速递
更新时间：15:46 2026-08-05 HKT
发布时间：15:46 2026-08-05 HKT

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I今上载楼书，最快下周开价及开放示范单位，铁定8月内开售。

户型涵盖1房至3房

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建表示，今日首度公布项目布局图，叡璟I由3A及3B座组成，户型涵盖1房至3房，另设特色户。标准层数每层设3伙1房、6伙2房及4伙3房单位，面积介乎306至676方呎。

孔建称，项目至今已接获大量查询，2房及3房较受垂青，主要吸引换楼客及家庭客。单位定价将参考其他西九龙项目及九龙站上盖单位成交价。

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I今上载楼书，最快下周开价及开放示范单位，铁定8月内开售。
华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I今上载楼书，最快下周开价及开放示范单位，铁定8月内开售。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指出，项目主打的标准2房连开放式厨房户型单位设222伙，占整体约44%，面积介乎408至476方呎。

岑菲菲说，预计下周初开放示范单位，设有两个，分别为1房及2房。

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