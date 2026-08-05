西南九龙叡璟I上楼书 最快下周开价

新盘市场转趋活跃，市区重磅大型项目正式登场，共涉约2200个单位的西南九龙叡璟项目第1期已上载楼书，涉507个单位，涵盖1房至3房户型。发展商透露指，最快下周开价及开放示范单位，铁定8月内开售。

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟分6期发展，率先推出叡璟I位于项目地盘北边，华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建昨日介绍项目布局图，该期数由3A及3B座组成，户型涵盖1房至3房，另设特色户。标准层数每层设3伙1房、6伙2房及4伙3房单位，面积介乎304至680方呎。

孔建：2及3房较受欢迎

孔建称，项目至今已接获大量查询，以2房及3房较受垂青，主要吸引换楼客及家庭客。单位定价将参考其他西九龙项目及九龙站上盖单位成交价。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指出，项目主打的标准2房连开放式厨房户型单位设222伙，占整体约44%，面积介乎408至476方呎。其次为1房单位，同样选用开放式厨房间隔，标准1房有111伙，整体占比约11%，面积介乎304至313方呎。

岑菲菲指，预计下周初开放示范单位，设有两个，分别为1房及2房，正属项目较主打的两个户型。

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I今上载楼书，最快下周开价及开放示范单位，铁定8月内开售。

另一方面，3房单位设148伙，占整体29%，可细分为两种款式，其中3房连开放式厨房单位面积由558至559方呎，为3A座不同楼层的C室，共设37伙；3房1套连梗厨单位就设111伙，为3A座的A室和D室，以及3B座的A室，面积介乎655至680方呎。

设26伙特色户

余下的26伙或5%单位为特色户，当中一半为平台特色户，均位于项目3楼，单位面积267至643方呎，附设49至217方呎平台；另外一半为顶层特色户，单位面积306至676方呎，附设233至597方呎天台，均需要经公共楼梯前往天台楼层。

叡璟I由3A及3B座组成，户型涵盖1房至3房，设有特色户。

项目位于发祥街西8号，预计关键日期为2028年11月底，楼花期大约27个月。住宅大楼坐落于基座商场上，商场面积约10万方呎，将引进华润万象生活，为该品牌在香港的首个商场项目。

由项目出发只需约2分钟即可到达有盖行人天桥网络，可前往前往V Walk商场及连接港铁南昌站。经南昌站3站内贯通8条铁路网络，往来港九新界各区。经南昌站1站即达柯士甸站，可步行至西九龙高铁站，接驳全国110个站点；3站可达机场站。

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