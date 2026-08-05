恒基古洞新盘命名北都汇 涉682伙 最快月内推
更新时间：14:48 2026-08-05 HKT
发布时间：14:48 2026-08-05 HKT
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恒基古洞新盘项目今正式命名为北都汇（North Innovale），涉682个单位，最快月内开售。
料年底正式入伙
恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目已获批入伙纸，料于今年年底正式入伙。项目享古洞发展概念，距离铁路站约2分钟步程，料吸引需频繁往返内地的买家、创科专才，以及一些南下读书的家庭客。
对于楼市，林达民认为，6月及7月成交因不同因素缓慢下来，近期楼市情况稳定，预计交投情况会好转。被问及同区有其他新盘推出，他回应说，当区楼盘料吸引多元客源，相信需求充足。
林达民另指，粉岭ONE INNOVALE系列，当时北部都会区概念发酵后首个开售楼盘，平均成交呎价约1.5万元，个别单位成交呎价达2.36万元，共套现76亿元。
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