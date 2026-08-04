中半山应天获大手豪客掷近3亿连扫两伙 呎价最贵近7万

长实旗下中半山超级豪宅应天，今日录大手豪客掷近3亿元连购2伙4房双套连储物房大宅。

上述成交包括11楼09室，面积2,137方呎，成交价逾1.42亿元，呎价66,500元。另一成交单位为12楼09室，面积2,137方呎，成交价逾1.48亿元，呎价69,608元。

长实营业经理陈咏慈(图左)表示，近期接获不少高端买家购买超过一伙的查询，是次买家斥「巨资」购入同一座向、上下两楼层单位。

长实营业经理陈咏慈表示，近期接获不少高端买家购买超过一伙的查询，是次买家斥「巨资」购入同一座向、上下两楼层单位。她指，区内全新豪宅供应可谓「买少见少」。

相关文章 : 应天3房大宅逾1.26亿招标沽 呎价6.75万