中半山应天录大手豪客掷3亿扫货 涉上下层两伙4房 每呎高见6.96万

本港豪宅新盘供应罕有，近期「亿亿声」成交个案不绝于耳；最瞩目为长实发展的中半山超级豪宅应天，录大手豪客掷近3亿购入2伙4房双套连储物房大宅，涉及上下层单位，每呎高见6.96万。

陈咏慈：高端买家查询增

上述成交包括12楼09室，面积2137方呎，以逾1.48亿连2个车位成交，呎价69608元；另一成交单位为楼下一层的11楼09室，面积2137方呎，以逾1.42亿连1个车位成交，呎价66500元。

长实营业经理陈咏慈表示，近期接获不少高端买家有意认购超过1伙的查询，均钟情项目位置、单位以同一坐向编排等部局设计。

是次买家斥巨资购入同一坐向、上下两楼层单位，成员各自拥有独立宽敞居住空间。陈氏续指，该区全新豪宅供应罕有，可谓「买少见少」，是次录得大手成交，反映市场对于该类单需求。

有区内物业代理表示，近期接获不少查询该盘的豪客，不少准买家有意购入同层2伙，其中1伙将用作自住，另1伙则可能供亲人居住，又或作为社交空间，用来招待客人、朋友，打造私人休闲娱乐空间。

根据成交纪录册显示，上述单位买家选用成交期为90日付款计划，楼价5%于签署临时买卖合约时支付，然后在30日内再缴付楼价5%，余款楼价90%于90日付清。另外，上述大宅买家亦可享「厨房厨柜优惠」，买家可获赠厨房厨柜。

应天录大手豪客掷近3亿购入2伙上下层单位。

应天创今年成交呎价新高

应天自开售后一直成为豪宅新盘市场焦点，连录破顶价成交个案，包括仅有的2伙的顶层连天台大宅开售即售罄，当中20楼10室的顶层连天台大宅，属5房3套间隔，面积3022方呎，另设楼梯连接面积2136方呎天台，设私人泳池，单位以逾3.8亿连两个车位成交，呎价12.6万，成交价及呎价至今仍属项目新高纪录，更创今年以来全港一手住宅单位成交呎价新高。

累售10伙套现逾19亿

应天至今售出10伙，成交价单单破亿，介乎逾1.26亿至逾3.8亿，合共套现逾19.3亿；而连同项目第1期，整个系列至今累售66伙，套现逾121亿。

中半山波老道21号项目细分两期发展，均已属现楼，是次录成交的应天属第2期项目，合共提供66伙豪宅单位，当中60伙属标准分层户，主要属3房双套及4房双套大宅，面积1875至2193方呎，其余6伙为特色单位，包括4伙连前庭的特色单位，以及2伙顶层连天台户。

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