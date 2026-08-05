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大埔上然部署提价加推 现楼示位曝光 周内分批交楼

新盘速递
更新时间：09:50 2026-08-05 HKT
发布时间：09:50 2026-08-05 HKT

万科香港发展的大埔马窝路19号上然系列已获批满意纸，将于本周起分批交楼，发展商指短期内开放现楼示范单位予公众参观，同时将视乎市况加推应市，预计有一定提价空间。

短期内开放现楼示位

万科香港市场营销及客户关系部主管刘淑贞表示，项目自推出以来，合共售出1283伙，套现约62亿。目前买家以用家为主，另外有8成为东铁沿线一带买家，同时亦包括少量内地客及投资者。

刘淑贞续指，该盘将于本周陆续展开交付程序，短期内亦会开放现楼示范单位供公众参观，将视乎市况加推余下单位，又指项目已届现楼，近期已有削减价单优惠，过去3个月平均成交呎价约15455元。随着买家能亲身观察项目质素、观景及配套，因此预计未来加推或有一定提价空间。目前市场属于整固期，会存在一定微调，但下半年楼市仍然健康平稳。

万科香港执行董事梁启安表示，项目会所连同园林面积逾10万方呎，提供逾50项多元设施，包括室内及室外泳池、多用途运动场等。

开放两伙交楼标准示范单位

另外，上然1期开放两伙交楼标准示范单位，其中2座17楼A1室，4房1套加工作间套房设计，面积873方呎，设39方呎露台连工作平台。

2座17楼A1室：

客饭厅呈长形开则，长约6.2米，阔约3米，两侧墙身均配置电视插座，家具摆放灵活多变。其中两间睡房及主人房与客厅同向，主人睡房宽敞方正实用，设有L型特大玻璃窗，提升采光度。

另一间为2座17楼A2室，面积为428方呎，2房连开放式厨房间隔，单位不设走廊位置，更见空间感。

2座17楼A2室：

明年初推牛头角项目

至于未来推盘部署，集团预计明年初推售牛头角定富街住宅项目，主打中小型单位。翻查资料，项目来自旧楼并购，2023年4月透过强拍以底价4.525亿统一业权发展，去年1月获准兴建1幢20层高，另有3层平台的商住物业，总楼面面积约9.34万方呎，包括住宅可建总楼面约77775方呎，非住宅楼面约15633方呎。

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