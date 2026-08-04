大埔上然现楼示位首曝光 周内分批交楼

万科香港发展的大埔马窝路19号新盘上然，已获批满意纸，预计于本周起分批交楼，料短期内开放现楼示范单位予公众参观，并视乎市况适时加推。

提供逾50项多元设施

万科香港执行董事梁启安表示，项目会所连同园林面积逾10万方呎，提供逾50项多元设施，包括室内及室外泳池、多用途运动场等。

万科香港市场营销及客户关系部主管刘淑贞指，项目自推出以来，合共售出1,283伙，套现约62亿元。目前买家比例以用家为主，另外有8成为东铁沿线一带买家，同时亦包括少量内地客及投资客。

刘淑贞续指，该盘本周将陆续展开交付程序，短期内亦会开放示范单位予公众参观，将视乎市况适时加推余下各类单位。另外，集团预计会于明年初推售牛头角定富街住宅项目，主打中小型单位。

开放两伙交楼标准示范单位

上然今日开放两伙交楼标准示范单位，其中2座17楼A1室为4房1套加工作间套房设计，面积873方呎，附连39方呎露台连工作平台。

2座17楼A1室：

客饭厅呈长形开则，长约6.2米，阔约3米，两侧墙身均配置电视插座，家具摆放灵活多变。其中两间睡房及主人房与客厅同向，主人睡房宽敞方正实用，设有L型特大玻璃窗，提升采光度。

另一间为2座17楼A2室，面积为428方呎，2房连开放式厨房间隔，单位不设走廊位置，更见空间感。

2座17楼A2室：