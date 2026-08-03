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古洞PARK SILICON录7000宗查询 部署短期内开价

新盘速递
更新时间：17:50 2026-08-03 HKT
发布时间：17:37 2026-08-03 HKT

会德丰地产旗下的古洞PARK SILICON推售在即，会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，短期内公布首批单位价钱，并开放示范单位。大部分准买家主要钟情两房梗厨单位，而系列项目中以第2期PALO SPRINGS涉及更多两房梗厨户型，料会率先推出该期数单位应市。

古洞PARK SILICON推售在即，大部分准买家主要钟情两房梗厨单位。
古洞PARK SILICON推售在即，大部分准买家主要钟情两房梗厨单位。

约4成为内地客

黄光耀续指，自命名后已录近7,000宗查询，当中6成为用家，另4成为投资客。查询客中有大约4成为内地客或经常往返本港及内地人士。

项目将伙顺丰香港进行「智慧生活」战略合作，目标涵盖「衣食住行」不同方面，提供各类智能服务，包括无人机配送、一站式预办登机及行李配送及延伸居家服务。

相关文章：古洞新盘PALO SPRINGS频录查询快开价 客源逾半属内地客部署深圳路演

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