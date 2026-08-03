西南九龙叡璟I最快48小时内上楼书 短期内开示位

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I销售筹备工作进入直路，最快48小时内上载楼书，并于短期内开放示范单位，月内正式推售。

住客会所设逾40项设施

发展商今介绍项目会所，华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建表示，叡璟住客会所连园林面积逾17万方呎，打造超过40项设施，包括瑜伽．普拉提空间、多用途室内运动场等。更特意与香港芭蕾舞团合作，为住户提供芭蕾工作坊系列及专属彩排活动，为全港首个合作住宅发展项目。

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指，叡璟I入伙约一年内，住户可于会所享由香港芭蕾舞团专业舞者指导的工作坊。

叡璟由6座住宅大楼组成，准备推出的首期涉逾500个单位，户型涵盖1房至3房。

叡璟由6座住宅大楼组成，合共提供逾2,200个分层单位，当中准备推出的叡璟I涉逾500个单位，户型涵盖1房至3房，主打2房户型，另提供少量特色户。