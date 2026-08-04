焦点新盘齐起动 西南九龙叡璟I日内上楼书 短期内开示位

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I销售筹备工作进入直路，发展商表示项目最快日内上载项目楼书，计划短期内开放示范单位参观及开价，部署月内正式推售。

孔建：月内展开推售

华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建昨（3日）表示，项目预计会在48小时内上载楼书，并随即于短期内开放2伙示范单位供参观，同时项目将维持预定推盘步伐，于月内展开推售。

第1期涉507伙

西南九龙叡璟细分6期发展，合共提供2200个单位，属近年市区罕见「巨无霸」新盘。项目第1期叡璟I早前已获批预售，可随时推出市场发售，该期数涉及507伙，户型涵盖1房至3房单位，主打2房户型，并提供小量特色户。

叡璟前身润发仓库，现重建为大型综合发展项目，为西南九龙近10年罕有大型综合发展项目。住宅部分由6座高座大楼组成，基座为商场部分，料设有约10万方呎商业空间。

叡璟I已获批预售纸，合共提供大约507伙。

即将登场的叡璟I于去年8月入纸申请预售，不足一年成功获批，该期数项目预计落成日期为2028年11月底，楼花期大约28个月多。

发展商曾经透露，项目首批单位价钱料参考西南九龙及港铁南昌站和九龙站一带在售新盘售价。

值得一提的是，发展商于今年年初另位项目第2期至第4期申请预售，合共涉及1065个单位，预计于2028年12月起分阶段落成。发展商早前亦提到，预计会在今年分阶段推出。

而客源方面，发展商亦表示项目步行约2分钟即可到达行人天桥网络，可经商场直达港铁南昌站，且邻近荔枝角站及长沙湾站，可享「3站8线」交通，同时由于项目邻近西九龙商圈，因此已接获不少准买家如内地客、专业人士及区内分支家庭客查询，同时不排除于未来前往内地进行路演。

启德沄璟3房4308万沽

启德沄璟录得新成交，单位为3B座38楼A室，面积1109方呎，3房1套连工作间套设计，以4308万成交，呎价约38846元。

另一方面，华润置地（海外）与保利置业合作发展的启德沄璟录得新成交，单位为3B座38楼A室，面积1109方呎，3房1套连工作间套设计，以4308万成交，呎价约38846元。

项目日前亦加推新一批单位应市，涉60伙第3A座单位，面积介乎371至554方呎，涵盖1房至2房间隔，计算最高达10%的折扣优惠后，折实售价约746.1万至1261.8万，折实呎价约20111至24790元。

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