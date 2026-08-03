柴湾海德园3伙现楼两房示位首曝光 面积518至573呎

太古地产旗下柴湾海德园第1期已届现楼，今日首度开放项目3伙现楼连家具示范单位供传媒参观，均为2房间隔。

其中第一伙为3座39楼H室，面积573方呎，2房1套连开放式厨房设计，单位融合经典英伦格调与现代生活美学，透过天然纹理、温暖木质色调、触感舒适饰面及平衡而富层次色彩运用，营造出温馨、精致且历久常新室内空间。

客饭厅呈长方设计，长度逾7米，楼高3.08米，宽敞开扬之余空间感十足。其中客厅设有艺术展示电视墙，以精选画作点缀，随不同时刻转换风格，为居所增添文化底蕴。

海德园3座39楼H室：

第二伙示范单位为2座39楼G室，面积538方呎，2房连梗厨间隔，单位客饭厅摆放三座位沙发、茶几及餐桌后，仍保留舒适活动空间，适合家庭生活及日常聚会。厨房采用独立式梗厨设计，设有窗户可远眺山景，引入充足自然光。

海德园2座39楼G室：

而海德园2座28楼D室，面积518方呎，2房连开放式厨房设计 ，全屋以清新浅木色调为基础，客厅选用品牌家具，为空间增添低调奢华的艺术气息。而主人房特别设有转角窗设计，引入更多自然光，同时可欣赏柴湾泳池景观。

海德园2座28楼D室：

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