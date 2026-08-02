芊御两周累售297伙 大手客1653万扫3伙两房 平台特色户呎价1.96万破顶

楼市气氛保持畅旺，一手新盘交投不断，元朗芊御昨日新一轮销售，单日速沽38伙，包括价单及招标的特色单位，合共套现逾2.1亿。当中不乏大手客扫货，并以两房户为焦点，该盘短短两星期已累售297伙。

项目新录38宗成交

新地旗下元朗芊御昨日新一轮销售，就项目设于九龙站商厦展销厅现场所见，不少代理及准买家于开售前陆续到场，现场人流不断，气氛热闹。发展商表示，该项目新录38宗成交，当中包括33伙价单单位，以及5宗招标成交，单日吸金逾2.1亿。

是次价单销售中，共录两组大手客入市，1组斥资逾1,653万购入3伙两房户，另1组斥近1,059万购2伙，亦都是两房户。招标成交方面，1座2楼G室平台特色户，面积365方呎，以呎价19,630元成交，刷新项目成交呎价新高，成为全新项目「呎价王」，其余招标成交包括3伙3房1套单位及1伙平台特色户。

该项目开售短短两星期累售297伙，火速套现近16亿，市场承接力强，多个特色及大户型单位接连获承接，反映买家对优质户型需求殷切。位于映河路1A号的芊御，由3座住宅大楼组成，共提供566伙，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至3房户型，2房户占逾80%，项目关键日期2027年5月17日，楼花期不足10个月。

凯和山录「一客三食」

昨日一手市场共录逾46宗成交，路劲发展的屯门现楼新盘凯和山昨日录一宗「一客三食」，单位均来自第2座，同属3房1套连工作间间隔，以迎合家庭客对空间感及实用性需求，合共套现约3,975万。其中2座12楼B室，面积1,032方呎，以1,350万连一个车位成交，呎价13,081元；2座11楼E室面积1,023方呎，连一个车位售出，成交价1,320万，呎价12,903元；2座10楼E室面积1,023方呎，连一个车位，造价1,305万，呎价约12,757元。

据悉，买家为内地大家庭，购入3伙自住，方便家人互相照应。买家一直物色邻近口岸、交通便利住宅，比较多个新盘后，认为同区同类型大宅供应有限，且项目属现楼，可即买即住，生活配套完善，加上3房1套连工作间户型空间宽敞实用，故最终决定一次过购入3伙。

路劲销售及市场推广总监颜景凤表示，是次录大家庭连购3伙，反映市场对优质低密度大宅需求持续殷切。随着北部都会区发展持续推进，项目坐拥深圳湾及落马洲双口岸地利，区位优势日益凸显，持续吸引高端客群入市。

WHITESAND COVE三房1695万沽

华懋发展西贡白沙湾WHITESAND COVE录本月首宗成交，成功标售出1座5楼B室，面积894方呎，3房1套房连工作间，附连319方呎平台，以1,695万成交，呎价约18,960元，现时1座全数B单位售罄。市场消息指，买家为外籍客人，心仪西贡海岸式低密度环境，钟情水上活动。有见项目为白沙湾逾15年来罕有全新住宅，加上前临海景及专享游艇会会籍，参观后随即入标购买。项目目前累售12伙，套现近2.9亿。

早前港铁白石角站方案出炉，选址较接近科学园一带，区内住宅交投增加，亿京旗下大埔白石角海日湾II新近12座5楼A室，面积1,038方呎，3房1套连工人房间隔，以1,502.7万由家庭客承接，呎价约14,477元。

由协成行发展的何文田芳菲过去6日均录有成交，昨日售出22楼C室，面积414方呎，成交价1,035.7万，呎价约25,017元。项目至今共售出39伙，总金额逾3.69亿。