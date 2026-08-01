凯和山录内地客「一客三食」  掷3975万扫货

路劲地产发展的屯门凯和山今日录「一客三食」个案，由内地客斥3,975万元则入3伙2座「MORI SIGNATURE SERIES」，同属3房套连工作间间隔。

其中，2座12楼B室，面积1,032方呎，连一个车位成交价1,350万元，呎价13,081元；第2座11楼E室，面积1,023方呎，连一个车位成交价为1,320万元，呎价12,903元；第2座10楼E室，面积1,023方呎，连一个车位成交价为1,305万元，呎价12,757元。

据悉，买家为内地大家庭，购入3伙作自住用途，方便家人日后互相照应。买家一直物色邻近口岸、交通便利的优质住宅，并希望选择毗邻哈罗香港国际学校的低密度豪宅项目。经比较市场多个新盘后，认为同区同类型优质大宅供应有限。

路劲地产销售及市场推广总监颜景凤表示，MORI SIGNATURE SERIES」推出以来市场反应持续理想，是次录得大家庭买家「一客三食」连购3伙，反映市场对低密度大宅需求殷切。现时市场上新盘大户型供应买少见少。随着北部都会区发展持续推进，项目坐拥深圳湾及落马洲双口岸地利等，持续吸引重视生活质素及长远发展潜力的家庭客及高端客群入市，相信优质大宅将继续成为市场追捧焦点。