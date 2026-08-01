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Blue Coast 4房大宅4637万沽创新高

新盘速递
更新时间：12:21 2026-08-01 HKT
发布时间：12:21 2026-08-01 HKT

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast，昨日以招标方式售出1伙顶层4房海景单位，为第1A座38楼B室，面积1267方呎，属4房1套连储物房间隔，成交价4637.22万，呎价36600元，创项目成交价新高。据了解，买家为本地客，购入单位将作自住用途。

长实营业部副首席经理杨桂玲表示，是次破顶成交反映豪宅市场基调稳固，优质物业受追捧。目前Blue Coast系列累售1179伙，合共套现逾213亿，仅余最后21伙4房大户，集团将继续以招标形式发售余下单位，并会因应市场适时调整意向价，高层海景单位的调整幅度有机会超过5%。

天玺．天呎价4.15万

新地启德新盘天玺．天第2期持续有承接，继日前单日连沽10伙之后，昨日再录得1宗招标成交，最新售出第2座38楼A室，单位面积1985方呎，4房双套设计，成交价8243万，呎价41526元。

恒基牵头发展的启德跑道区天泷，昨日亦再添成交。恒基物业代理董事及营业（二）部总经理韩家辉表示，项目最新售出3座26楼A室，面积1102方呎，3房1套间隔，以4163.2万成交，呎价约37779元。天泷全盘累售309伙，连车位合共套现约128.9亿。

瑜一．天海录3宗成交

华懋与港铁合作发展的何文田站上盖项目瑜一．天海，昨日连录3宗成交，单日套现逾7869万，其中第2A座地下Maison D维港方向平台特色户，3房1套连储物室间隔，面积889方呎，平台面积469方呎，成交价3201万，呎价约36007元，现时同类型3房平台特色户仅余最后2伙待售；其余2宗成交为第1B座19楼A室，3房1套连储物室间隔，面积960方呎，成交价2764.8万，呎价约28800元；以及第2A座19楼C室，面积593方呎，属2房连储物室间隔，成交价1903.9万，呎价约32106元。瑜一系列累积售出761伙，占全盘逾90%，总销售金额逾134亿。

太古地产牵头发展的柴湾海德园，昨日录得一宗2房1套单位成交，单位面积约573方呎，成交价1140.8万，呎价约19909元。

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