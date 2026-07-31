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新盘本月连环录破顶个案 逾20宗创新高

新盘速递
更新时间：10:10 2026-07-31 HKT
发布时间：10:10 2026-07-31 HKT

新盘本月整体成交虽然不多，暂录近800宗成交，连续2个月跌破千宗水平，惟本月连番录得新高价成交，昨日启德天玺．天2期连沽10伙，呎价达4.73万创Elite Zone新高、九龙塘滶蕴一个2房以约1982万售出，亦创同类单位新高纪录，保守统计本月至今破顶个案已超过20宗。

九龙塘滶蕴呎价3.53万

新世界旗下九龙塘滶蕴昨日增添成交，单位位于7楼E1室，面积561方呎，2房设计，以1982.1万售出，造价创2房同类户型新高，呎价35332元，项目本月亦连沽5伙，套现逾8800万。

滶蕴2房以1982.1万售出，造价创2房同类户型新高。
滶蕴2房以1982.1万售出，造价创2房同类户型新高。

相关文章：天玺．天2期单日沽10伙 呎售4.73万创新高

启德柏蔚森II月内5度破顶

新高价频现，新世界滶蕴添新高成交外，同系柏傲庄III及启德柏蔚森II亦连番创出同类新高价成交，单是柏蔚森II，本月已5度创同类单位新高纪录，最近一宗为2座20楼J室，面积287方呎，属1房，单位本月20日以690.3万售出，呎价24052元，成交价为同类户型新高；另柏傲庄III本月亦两度创出同类型新高纪录。

天玺．海呎价8万启德新高

破顶个案最瞩为新地旗下两盘，其中启德天玺．海于月初售出MANSION 1座SKY MANOR复式户，面积3099方呎，以2.4792亿售出，呎价高达8万，均创项目新高，呎价更造出启德区新高纪录；同系北角海璇月初售出2座19楼A室，面积2373方呎，单位以2亿售出，呎价高见84282元，同为双破顶个案，呎价更创出港岛东新高纪录。

北角海璇月初售出2座19楼A室，面积2373方呎，单位以2亿售出，呎价高见84282元。
北角海璇月初售出2座19楼A室，面积2373方呎，单位以2亿售出，呎价高见84282元。

其他项目亦于本月造出新高价成交，包括恒基土瓜湾壹沐2期、嘉华嘉居．天后、资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临、宏安鲗鱼涌FINNIE、建灏地产九龙城文曜等，本月均录得双破顶个案，粗略统计本月新高个案最少达20宗。

本月部分新高价成交个案：

地区／新盘 单位 成交价（万）／呎价（元） 备注
启德天玺．天2期 1座25楼A1室 4301.88／47378
Elite Zone呎价新高
九龙塘滶蕴 7楼E1室 1982.1／35332 同类单位成交价新高
元朗芊御 1座16楼K室 858／15106 项目成交价新高
土瓜湾壹沐2期 2座33楼A室 1397.35／27292 成交价及呎价双新高
天后嘉居．天后 30楼A室 2980／34772 成交价及呎价双新高
香港仔澄天 26楼B室 2518／28581 成交价及呎价双新高
鲗鱼涌FINNIE 29楼A室 2817／45000 成交价及呎价双新高

相关文章：大围柏傲庄III河景示位曝光 加推3伙平台户招标

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