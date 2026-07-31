新盘本月连环录破顶个案 逾20宗创新高
更新时间：10:10 2026-07-31 HKT
发布时间：10:10 2026-07-31 HKT
发布时间：10:10 2026-07-31 HKT
新盘本月整体成交虽然不多，暂录近800宗成交，连续2个月跌破千宗水平，惟本月连番录得新高价成交，昨日启德天玺．天2期连沽10伙，呎价达4.73万创Elite Zone新高、九龙塘滶蕴一个2房以约1982万售出，亦创同类单位新高纪录，保守统计本月至今破顶个案已超过20宗。
九龙塘滶蕴呎价3.53万
新世界旗下九龙塘滶蕴昨日增添成交，单位位于7楼E1室，面积561方呎，2房设计，以1982.1万售出，造价创2房同类户型新高，呎价35332元，项目本月亦连沽5伙，套现逾8800万。
启德柏蔚森II月内5度破顶
新高价频现，新世界滶蕴添新高成交外，同系柏傲庄III及启德柏蔚森II亦连番创出同类新高价成交，单是柏蔚森II，本月已5度创同类单位新高纪录，最近一宗为2座20楼J室，面积287方呎，属1房，单位本月20日以690.3万售出，呎价24052元，成交价为同类户型新高；另柏傲庄III本月亦两度创出同类型新高纪录。
天玺．海呎价8万启德新高
破顶个案最瞩为新地旗下两盘，其中启德天玺．海于月初售出MANSION 1座SKY MANOR复式户，面积3099方呎，以2.4792亿售出，呎价高达8万，均创项目新高，呎价更造出启德区新高纪录；同系北角海璇月初售出2座19楼A室，面积2373方呎，单位以2亿售出，呎价高见84282元，同为双破顶个案，呎价更创出港岛东新高纪录。
其他项目亦于本月造出新高价成交，包括恒基土瓜湾壹沐2期、嘉华嘉居．天后、资本策略旗下佐敦弥敦道350号高临、宏安鲗鱼涌FINNIE、建灏地产九龙城文曜等，本月均录得双破顶个案，粗略统计本月新高个案最少达20宗。
本月部分新高价成交个案：
|地区／新盘
|单位
|成交价（万）／呎价（元）
|备注
|启德天玺．天2期
|1座25楼A1室
|4301.88／47378
|Elite Zone呎价新高
|九龙塘滶蕴
|7楼E1室
|1982.1／35332
|同类单位成交价新高
|元朗芊御
|1座16楼K室
|858／15106
|项目成交价新高
|土瓜湾壹沐2期
|2座33楼A室
|1397.35／27292
|成交价及呎价双新高
|天后嘉居．天后
|30楼A室
|2980／34772
|成交价及呎价双新高
|香港仔澄天
|26楼B室
|2518／28581
|成交价及呎价双新高
|鲗鱼涌FINNIE
|29楼A室
|2817／45000
|成交价及呎价双新高
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