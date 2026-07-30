天玺．天2期单日沽10伙 呎售4.73万创新高
更新时间：16:30 2026-07-30 HKT
发布时间：16:30 2026-07-30 HKT
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新地发展的启德新盘天玺．天第2期，今日（30日）录10宗招标成交个案，单日套现逾1.92亿元。
该批单位成交价介乎1,192万至4,301.88万元，当中成交金额及呎价最高的单位为1座（Elite Zone）25楼A1室，属4房套及工作间间隔，面积908方呎，成交价4,301.88万元连1个车位，呎价47,378元，再度刷新项目低层（Elite Zone）单位呎价记录。
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