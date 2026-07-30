大围柏傲庄III河景示位曝光 加推3伙平台户招标

新世界及港铁合作发展的大围柏傲庄III，今日加推3伙平台特色户于下周一（8月3日），同步开放1伙3房套现楼单位参观，可享开扬城门河景。

下周一推3伙平台特色户

新世界营业及市务部总监何家欣表示，项目今日上载新一份销售安排，于下周一以招标形式推售3伙平台特色户，包括8A座7楼C室、8B座7楼A及C室，面积760至784方呎，附设109至384方呎平台，属项目中平台面积最大单位，全属3房套设计。

柏傲庄III今日开放连装修无改动现楼示范单位，为8A座29楼C室，面积822方呎，采3房套连储物房设计。单位以「洋甘菊」为设计灵感，整体空间以柔和统一基调贯穿，营造放松舒适的居住氛围。

大围柏傲庄III8A座29楼C室：

客饭厅布局方正实用，强调空间通透感与流动性。客厅设计强调简洁线条与高质感用材，打造放松而具品味的生活场景。圆润线条沙发提升空间柔和感。

高层1房户呎租创新高

何家欣指，柏傲庄租务成交十分活跃，近日一个高层1房户，面积299方呎，以24,500元租出，呎租82元，创屋苑呎租新高，由于租金屡创新高，有不少投资客有意入市，亦有买家考虑转租为买。

何家欣提到，美国联储局维持利率不变，息口仍然处于低位，整体市场健康，而下半年一手销情将持续，并受本地及内地专才等刚需支撑，认为未来新盘成交量将取决于项目地理优势。

黄竹坑滶晨部署推

何家欣透露，正部署黄竹坑站上盖项目滶晨现楼示范单位，由于项目剩余一定单位待售，故亦筹备于今年第三至第四季展开现楼销售。而今年年底至明年初则有机会推售粉岭马适路住宅项目，将提供约2,300伙。

相关文章：大围柏傲庄III两房1344万沽 同类双新高