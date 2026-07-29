古洞新盘PARK SILICON 2期共涉324伙 部署下周开价

会德丰地产旗下古洞新盘PARK SILICON第2期PALO SPRINGS部署推售，共提供324伙，最快下周开价及开放示范单位参观。

累录逾6000宗查询

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目自上周公布楼书后，市场反应热烈，即录逾1000宗查询，累录逾6000宗查询，当中以2房户较受欢迎，有机会先推第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，部署下周开放示范单位及公布首张价单。

第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，部署下周开放示范单位及公布首张价单。

黄光耀续指，目前查询中一半为跨境创科精英及投资客，主要因为项目邻近内地，加上随著未来不同配套落实，有一定物业升值空间，由于有不少内地客及跨境精英查询，正部署于深圳进行路演。

而另一半则为本地家庭客及同区换楼客，该批客群主要追捧2房户型，同是项目第2期逾6成为2房户，因此首批将推2期单位应市。

发展商今日正式将项目会所命名为PARK SILICON LAB，会所连园林逾5万方呎，提供逾50项多元设施，包括室内外泳池、24小时开放健身室、宴会厅等。