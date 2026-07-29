古洞新盘PALO SPRINGS频录查询快开价 客源逾半属内地客部署深圳路演

北都发展备受市场关注，古洞新发展区已由蓝图步入新市镇落成阶段，区内新盘随即部署下月推售，最瞩目为会德丰地产发展的PARK SILICON系列自推出以来备受市场追捧，累录6000宗查询，并以2房单位较受欢迎，故率先推出主打2房户的第2期PALO SPRINGS应市，涉及324伙，最快下周开价及开放示范单位。

黄光耀：逾6000宗查询

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，自上周公布项目楼书后，市场反应热烈，旋即录逾1000宗查询，累计录逾6000宗查询，并透露目前查询有一半为内地客，包括跨境创科精英及投资客，主要因项目邻近内地，同时看好未来古洞铁路网络便捷往返港深商业区及创科枢纽，区域发展潜力丰富；而另一半则为本地家庭客及同区换楼客，心仪项目的2房单位面积较大，提供充足生活空间，升级生活品味。

最快下周公布首张价单

黄光耀续指，鉴于2房单位受市场欢迎，故率先推出主打2房户的第2期PALO SPRINGS应市，该期数2房单位占约60%，其中有约40%为2房连梗厨单位，相信能满足市场需求。项目最快下周公布首张价单，亦有机会同步开放4个示范单位参观。

同步开放4个示位

另外项目持续进行软销工作，由于录不少内地客及跨境精英查询，正部署于深圳进行路演。

发展商早前表示，项目是次打造的4个示范单位将涵盖1房至3房，充分反映项目多元户型。定价方面，将参考新发展区及铁路沿线楼盘新近成交价，其中如港铁锦上路站，沙田大围站亦是参考之列。

PALO SPRINGS共提供324伙，主打2房单位。

PARK SILICON位于古洞乡梓路23号，细分2期发展，合共提供781伙，由1A、1B、2A及2B座组成。当中部署最快下周开价的第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，主打2房单位，占2期单位总数约6成。

而第1期提供457伙，即项目1A及1B座，面积275至604方呎，涵盖1房至3房，当中以2房单位比例最多，占约60%，标准户共有441伙，特色户则设有16伙，全属连平台单位，项目面积最大为1B座5至33楼A室标准户，面积604方呎，为整个PARK SILICON两期项目中最大单位。

距港铁古洞站仅2分钟路程

交通方面，项目距离未来落成的港铁古洞站仅需2分钟路程，古洞站为两线交汇站，料为住户带来便利交通配套。

同时项目亦邻近新皇岗口岸，新口岸将实施「一地两检」，预计仅需约5分钟即可通关；未来古洞北设有直达巴士，或由未来古洞站经未来港铁北环线支线出发4站即达新皇岗口岸。完善交通网络及生活配套，势将吸引科研人才汇聚，为区内带来庞大且持续置业及投资需求。

主打2房户占总数约6成

会德丰地产发展的PARK SILICON细分2期发展，合共提供781伙，部署最快下周开价的第2期PALO SPRINGS，涉及324伙，主打2房单位，占2期单位总数约6成。

设12伙平台特色户

PALO SPRINGS由2A及2B座组成，合共提供324伙，当中标准户共有312伙，另外12伙均为连平台特色户。

该盘单位面积介乎275至576方呎，户型涵盖1房至3房，当中1房户面积约311至318方呎，涉及52伙；而2房面积约430至494方呎，涉及208伙，占该期单位总数逾60%，其中有约40%为2房（梗厨）单位；3房面积563至576方呎，涉及52伙；至于12伙平台特色单位，面积约275至540方呎。

全盘最细面积为2A座3楼E室，面积275方呎，属1房连开放式厨房户型，外连76方呎平台。而面积最大则为2B座5楼至12楼、15楼至23楼及25楼至33楼的A室，面积576方呎，属3房连开放式厨房间隔。项目关键日期为明年12月底。

另外，该盘住客会所PARK SILICON LAB主打「度假庄园格调、创科菁英新活」双核心概念，会所连园林总面积逾5万方呎，合共提供50项多元设施，包括24小时健身室、室内及室外泳池、多用途球场等。