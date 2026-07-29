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海瑅湾II伙银行推定息按揭 内地路演录逾千查询

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更新时间：15:58 2026-07-29 HKT
发布时间：15:58 2026-07-29 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II将于明日进行次轮发售价单135伙，入场费约574.6万元，今日伙银行推定息按揭。
 
信和执行董事田兆源表示，项目于上周首轮销售首日即沽99伙，当中用家占比达7成，另录5组大手客；客源方面有约2成内地客。另外，自上周五起「一连三日」于内地举行路演，吸引逾1,000个准买家查询，相信在明日次轮销售会有更多内地买家。同时将军澳区租盘稀缺，普遍租金回报率可达3.5至4厘水平，故亦估计投资客比例会有所上升。目前部署次轮销售后加推新单位应市。

伙银行推定息按揭计划

为配合项目销售，发展商亦伙拍银行推出定息按揭计划。汇丰香港区零售银行及财富管理业务按揭业务主管徐凯廉指，提供首3年或5年2.73厘定息按揭，买家于指定期间购入单位可额外享高达3,888元按揭提取奖赏。

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