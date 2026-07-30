海瑅湾II今次轮价单售135伙 伙银行推定息按揭

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II将于今日（30日）进行次轮发售价单135伙，入场费约574.6万，发展商表示预计内地客及投资客比例会有所增加，同时正考虑于次轮销售后加推新价单应市。

田兆源：录逾千宗查询

信和执行董事田兆源表示，项目于上周首轮销售首日即沽99伙，当中用家占比达7成，投资客占比3成，另录5组大手客入市；客源方面有约2成内地客。而整个海瑅湾系列累售958伙，累积套现逾84亿。

田兆源续指，自上周五起「一连三日」于内地举行路演，吸引逾1000个准买家查询，相信在次轮销售会有更多内地买家。同时将军澳区租盘稀缺，普遍租金回报率可达3.5至4厘水平，故亦估计新一轮投资客比例会有所上升。有见市场反应热烈且存不少向隅客，积极部署今晚销售后即加推新单位应市。

伙银行推定息按揭

为配合项目销售，发展商亦伙拍银行推出定息按揭计划。汇丰香港区零售银行及财富管理业务按揭业务主管徐凯廉指，提供首3年或5年2.73厘定息按揭，买家于指定期间购入单位可额外享高达3888元按揭提取奖赏。

项目将于今日展开次轮销售，以先到先得形式推售135伙价单单位，户型涵盖1房至2房，主打2房户型，面积介乎445至554方呎，价单定价676万至1061.4万，价单呎价17443至19599元，计算发展商提供最高15%折扣优惠后，折实售价574.6万至902.19万，折实呎价约14826至16659元。另外亦会在明日起，以招标形式推售141伙。

另外，该盘亦于昨连沽5伙，单日套现逾4044万，其中成交价及呎价最高单位为1B座49楼C室，面积584方呎，2房连书房间隔，以逾1081.62万沽出，呎价约18521元。

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