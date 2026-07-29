新盘本月沽逾740伙 芊御海瑅湾II最瞩目 连续2个月不足千宗

本月两个焦点大盘推售，虽然取得不俗的销情，但未能推高本月整体新盘销售量，截至昨日共录得逾740宗成交，料全月只能攀平6月份全月约850宗成绩，新盘销售已连续2个月不足1000宗。各盘销售中，以元朗锦田芊御售出259伙最为理想；将军澳日出康城全新一期海瑅湾II推售，整个系列暂沽137伙。有业界表示，该两焦点盘近两周推售，成功带动市场气氛，下月有多个全新项目推售，料整体销售有望回升至约1500宗水平。

芊御售出259伙为本月之冠

元朗锦田芊御本月两度销售均取得沽清成绩，以259伙居榜首。

由新地发展的芊御过去两个周末推售并取得沽清成绩，并乘势于本周末进行第3轮销售，惜已踏入8月，销情未能计算本月内，项目迄今共售出259伙，套现近14亿，为本月推售之冠。

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信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾II，于本月下旬突击上载楼书及开价，于过去周末进行首轮销售，销情不俗，项目连同1期售出单位，迄今共售出约137伙。

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政府于本月初，落实东铁线白石角站最新规划方案，新选址南移至中文大学罗桂祥综合生物医学大楼旁，地点更邻近私楼群，随即带动区内货尾盘销售，其中由亿京发展的海日湾及海日湾II上月销售急增，分别售出9伙及21伙。

同区由新地发展的Silicon Hill，亦于本月重推多伙挞订单位发售，共售出6伙，令当区迄今已售出26伙，较过往每月只有数宗成交大幅以倍数增加。

本月启德多个项目销售成绩不俗，占相当比重，其中新地旗下天玺．天2期本月突击推出尚余单位发售，并连环录成交，迄今共售出20伙，套现逾4.16亿。

会德丰地产牵头，伙拍恒基、新世界及帝国合作发展的启德MIAMI QUAY系列项目，市场称昨日连沽2伙，本月至今暂售出16伙；而同区由新世界与远东合作发展的柏蔚森，昨日亦增添成交，本月至今暂售出14伙。

此外，同区天玺．海、启德海湾、维港1号、维港．湾畔、维港．双钻、沄璟等亦售出单位，令整个启德区本月至今暂售出近100伙，占整体成交逾10%。

本月部分新盘销售情况：

地区／新盘 暂售出（伙） 元朗锦田芊御 259 将军澳日出康城海瑅湾系列 137 大埔白石角海日湾、海日湾II 30 启德天玺．天 20 启德MIAMI QUAY系列 16 启德柏蔚森系列 14 元朗锦上路柏珑系列 13 红磡首岸系列 13 柴湾海德园第1期 13

业界料下月有望升至1500宗

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，本月上旬受到世界杯举行影响，发展商亦暂缓新盘推售，令上半月录得不足300宗成交，世界杯赛事结束后，随即两个全新盘推出，成功带动一手市场气氛，故连环取得沽清成绩。

陈永杰续说，料本月全月成交可达850宗，相信未来尚有多个全新大型项目陆续推售，包括拥北都效应的古洞项目及西南九龙大型项目，料下月新盘整体销售量将回升至约1500伙。

美联高级董事布少明表示，楼市受到股市不稳、世界杯等因素影响，加上不少货尾单位亦趁市况好转而提价推售，令市场观望情况增加，影响本月新盘销情，料全月只有约800宗，虽然如此，但本月下旬两焦点盘已成功推高一手气氛。

布少明续说，在市场需求不减情况下，下月有多个全新盘应市，现时不俗的市场气氛将延续至下月，料取得理想的销情，下月销售量将回升至逾千宗水平。

录29宗半亿以上大额成交

新盘本月整体销售量虽然不算高，但逾亿成交仍不绝，昨日恒隆地产东半山御峰亦增添一宗，以1.13亿售出复式大宅，本月至今已录得11宗逾亿个案；而造价达半亿以上则合计达28宗。

御峰昨1.13亿沽复式户

恒隆地产发展的超级豪宅项目御峰昨日再添成交纪录。最新售出的单位为17楼B室复式大宅，位处海拔超过188米的「晖海」楼层，面积2337方呎，连车位以约1.13亿售出，呎价48353元。为项目自本月中以1.34亿售出29楼A室后，不足1星期再添成交，两伙合计为发展商套现逾2.47亿，销情不俗。

项目于不足半个月内连录两宗成交，恒隆地产表示，上址位处山顶司徒拔道上段，盘源供应矜贵稀缺，基于对项目长远潜力与收藏价值的信心，目前维持「以租赁为先」的营运方针，审慎把握市场机遇。

天玺．海造价达2.47亿最高

新地启德天玺．海。

连同上述御峰成交个案，本月至今已录得最少11宗逾亿个案，其中最大宗个案为新地启德天玺．海，位于MANSION 1座2及3楼SKY MANOR复式单位，于本月初以2.4792亿获承接，呎价42792元；长实旗下中半山应天，本月则连沽3伙，成交价约介乎1.26亿至1.57亿，合计为发展商套现逾4.27亿。

此外，本月亦得不少楼价在5000万至1亿以上的成交，共录得18宗，即连同逾亿个案，本月暂录得28宗造价在半亿以上成交个案。