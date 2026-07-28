鸭脷洲璟南首推4房大宅招标 全盘仅38伙

大昌地产港岛南鸭脷洲现楼豪宅新盘璟南，发展商昨日上载首份销售安排，限量推出1伙4房大宅招标，为项目20楼A室，单位面积1709方呎，属4房2套间隔，本周五（31日）下午2时招标，同日下午3时截标。

1709呎4房2套间隔

今年3月发展商已经上载项目楼书，全盘仅提供38伙，全部属4房大宅，面积介乎1598方呎至3523方呎，细分为标准楼层户、平层大宅及顶层复式户。其中5楼至23楼属项目标准楼层户，采一梯两伙设计，当中A室面积1709方呎，B室面积1598方呎，均属4房双套间隔。

项目25楼至28楼为平层大宅，单位面积介乎2792至2807方呎，4房3套间隔，其中25楼单位，设有402方呎平台。

29楼至32楼则为复式大宅，单位面积介乎3518方呎至3523方呎，采4房4套间隔，其中29楼至30楼复式单位，面积3518方呎，连866方呎平台，31楼至32楼复式户，面积3523方呎，连1285方呎天台。

项目合共提供77个车位，平均每个单位可获分配2个车位。

挑战同区呎价新高

发展商早前曾表示，项目定价将参考邻近新盘售价，例如黄竹坑站港岛南岸大单位，启德大面积单位等均属参考对象，由于目前市场豪宅大单位供应少，有信心项目呎价可以挑战同区新高纪录。