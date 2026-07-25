Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗芊御次轮即日沽116伙录近沽清 加推57伙每呎1.36万

新盘速递
更新时间：11:57 2026-07-25 HKT
发布时间：11:57 2026-07-25 HKT

新地旗下元朗芊御以截收8,510票，超额认购逾71倍之势，于今日展开次轮销售，涉及118伙价单单位，折实售价由398.75万元起。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略，并大打蛇饼，气氛相当不俗，其中不乏年轻客身影，同时亦有家庭客带同子女前来。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略。
就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略。

是次推售涉及118伙价单单位，面积介乎290至413方呎，涵盖12伙1房及106伙2房单位。售价最平单位为1座3楼H及J室，面积均为290方呎，属1房间隔，折实入场价为398.75万元，呎价13,750元。

张卓秀敏：属原价加推

新地代理业务部总经理张卓秀敏表示，今日价单发售单位成功沽逾98% ，仅剩2伙待售。而同日亦录得一宗高价招标成交，为2座8楼K室，面积568方呎，属3房户型，以795.5万元成交，刷新项目成交价纪录，呎价14,005元。连同售出价单单位，项目单日套现逾6.2亿元。

新地张卓秀敏(图右)表示，今日价单发售单位成功沽逾98% ，仅剩2伙待售。
新地张卓秀敏(图右)表示，今日价单发售单位成功沽逾98% ，仅剩2伙待售。

有见市场反应热烈，加上接获大量向隅客查询，发展商决定即晚加推价单5号共57伙应市。新价单涵盖6伙1房、39伙2房及12伙3房单位，面积由290至498方呎，计算最高15%折扣优惠后，折实售价由411.8万至664.83万元，折实呎价由约12,801至14,400元，折实平均呎价13,649元。因应个别单位景观及座向有所不同，因此属原价加推。

芊御价单

价单编号 公布日期(年/月/日) 单位数目(伙) 实用面积 (平方呎) 折实售价 / 呎价
1号价单 2026/7/9 120 289至412 393.1万至587.7万元 (12,852至14,795元)
2号价单 2026/7/12 60 290至413 397.3万至534万元 (11,950至14,190元)
3号价单 2026/7/18 114 290至413 398.7万至553.4万元 (12,250至14,610元)
4号价单 2026/7/20 60 290至413 401.6万至557.5万元 (13,000至14,150元)
5号价单 2026/7/25 57 290至498 411.8万至664.83万元(12,801至14,400元)

另外亦推出10伙于本周六起以招标方式发售，包括首度推出3房单位，涉及5伙，单位位于2座K室，面积568方呎的3房连套房间隔，以及同座L室，面积498方呎的3房单位；另外5伙位于2及3座2楼连平台特色户，面积249至376方呎，平台面积83至262方呎。

发展商早前开放的新示范单位，以1座12楼G室为蓝本设计，为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。 

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

位于映河路1A号的芊御由3座住宅大楼组成，共提供566个单位，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房单位占逾80%，项目于过去周末进行首轮销售，推出138伙单位即日沽清。项目预计关键日期为2027年5月17日，楼花期大约10个月。

相关文章：元朗芊御周六次轮价单卖118伙 入场价398万 同日招标10伙
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
台风红霞．持续更新︱天文台今晚10时10分改发8号烈风或暴风信号
00:43
台风红霞．持续更新︱天文台发「预警八号特别告示」 宣布晚上10时10分改发八号热带气旋警告信号
社会
2小时前
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
台风红霞︱八号风球机会有几大？ 天文台料明早惠州至汕尾一带登陆 最近香港东北100公里左右掠过
社会
7小时前
台风红霞交通消息持续更新。
台风红霞‧交通消息｜九巴、龙运及城巴大部分路线零时30分起陆续暂停服务 通宵路线暂停
社会
3小时前
台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 伤亡未知
00:59
台风红霞‧有片｜长沙湾地盘巨型棚架塌下 吹落相邻工厦天台幸无人伤
突发
4小时前
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
15小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？
影视圈
12小时前
学术期刊《科学》揭6岁女童接受基因编辑试验后死亡事件。iStock示意图
《科学》揭6岁女童接受基因编辑试验后死亡 上海涉事医学院：调查中
即时中国
2026-07-24 19:50 HKT
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首发近照 强忍悲痛开演唱会彩排照曝光 「遥望天空」惹鼻酸
00:34
谢贤离世丨谢霆锋丧父后首发近照 强忍悲痛开演唱会彩排照曝光 「遥望天空」惹鼻酸
影视圈
5小时前
台风红霞｜两前天文台长发帖示警 林超英破行雷闪电打唔成风迷思 岑智明：风眼逐渐清晰
台风红霞｜两代天文台长发帖论风暴问市民准备好未？网民追问会否挂8号前台长咁样讲...
社会
3小时前