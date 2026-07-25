元朗芊御次轮价单发售118伙 录近沽清

新地旗下元朗芊御以截收8,510票，超额认购逾71倍之势，于今日展开次轮销售，涉及118伙价单单位，折实售价由398.75万元起。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略，并大打蛇饼，气氛相当不俗，其中不乏年轻客身影，同时亦有家庭客带同子女前来。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略。

是次推售涉及118伙价单单位，面积介乎290至413方呎，涵盖12伙1房及106伙2房单位。售价最平单位为1座3楼H及J室，面积均为290方呎，属1房间隔，折实入场价为398.75万元，呎价13750元。

芊御价单

价单编号 公布日期 单位数目 实用面积 (平方呎) 折实价 / 呎价 4号价单 2026/7/20 60伙 290至413平方呎 401.6万至557.5万元 (13,000至14,150元) 3号价单 2026/7/18 114伙 290至413平方呎 398.7万至553.4万元 (12,250至14,610元) 2号价单 2026/7/12 60伙 290至413平方呎 397.3万至534万元 (11,950至14,190元) 1号价单 2026/7/9 120伙 289至412平方呎 393.1万至587.7万元 (12,852至14,795元)

另外亦推出10伙于本周六起以招标方式发售，包括首度推出3房单位，涉及5伙，单位位于2座K室，面积568方呎的3房连套房间隔，以及同座L室，面积498方呎的3房单位；另外5伙位于2及3座2楼连平台特色户，面积249至376方呎，平台面积83至262方呎。

发展商早前开放的新示范单位，以1座12楼G室为蓝本设计，为无改动交楼标准示范单位，面积404方呎，2房间隔，单位空间阔落，且厅房同向，配合玻璃大窗可观望同样开扬景致。单位门旁设有玄关柜，可存放日用品及鞋只，为住户提供充足储物空间，设计方便贴心。客饭厅呈长方开则，可方便明确划分空间，另外灵活性十足。睡房设有减音窗户，外望景致同时亦可减免噪音影响。

芊御1座12楼G室无改动交楼标准示位：

位于映河路1A号的芊御由3座住宅大楼组成，共提供566个单位，面积介乎249至758方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房单位占逾80%，项目于过去周末进行首轮销售，推出138伙单位即日沽清。项目预计关键日期为2027年5月17日，楼花期大约10个月。

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