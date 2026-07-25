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海瑅湾II首轮发售即日沽98伙 买家林生：700万购2房自住

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更新时间：11:51 2026-07-25 HKT
发布时间：11:51 2026-07-25 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II于今日展开首轮销售，涉108伙价单单位，计算最高15%折扣优惠后，折实入场价574.6万元起，吸引不少准买家到场认购。

相关文章：新盘周末逾430伙爆混战 海瑅湾II入场费574万 

就项目设于尖沙咀商厦的展销厅所见，不少准买家于开售前，已率先到场排队并与代理商讨拣楼策略，现场人流不断，大排长龙，从中可见有不少年轻客身影。

信和执行董事田兆源亦有到场督师，并表示今日出席买家反应相当热烈，料销情理想。
信和执行董事田兆源亦有到场督师，并表示今日出席买家反应相当热烈，料销情理想。

发展商指，今日以价单形式作次轮销售108伙，即日沽出90伙，占逾83%；当中有4组客人各连购2伙。另外，项目今日以招标形式售出8伙海景户，据市场消息，有一组客人大手购入4伙海瑅湾邸，斥资逾5,910万元。当中海瑅湾邸最高成交价及呎价单位为5B座36楼B室，面积783方呎，折实售价1,500,6万元，呎价19,165元。

信和执行董事田兆源表示，今日出席买家反应相当热烈，料销情理想，今日大部分买家为用家，占逾7成半，另2成半为投资客。今日不少客人早前已购入海瑅湾I，今日再度入市添食。海瑅湾系列累售943伙，累积套现逾82亿元。

买家林生指斥资700万购2房自住。
买家林生指斥资700万购2房自住。

买家林先生：对后市有信心

买家之一的区内客林先生表示，刚以约700万买入1伙2房单位。是次为首次入票，本身于项目1期推售时未有打算入市，不过有见项目首轮销售价钱合理，且入伙时间配合儿子就学，因此决定入市自用，而现居物业则作出租用。他亦提到对后市有信心，加上认为未来楼价跌幅有限，且自己为自住用，故无需担心。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成，其中7成为用家，其余为长线投资者，约录得4至5组买家欲购入两间，斥资约1200至1300万元。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成。
中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成。

美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成；港岛区及新界区客人共占约3成。买家类型方面，以自住用家作主导，占约7成，而投资客则占约3成。入伙后料呎租约有50元，租金回报率料约4厘。

美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成。
美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成。

海瑅湾II涵盖210伙2房

海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙，单位面积介乎303至1314方呎，涵盖1房至3房户型，主打2房户占逾70%，项目预计关键日期为2027年6月30日，楼花期不足1年。

海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙。
海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙。

是次推售108伙面积347至554方呎，计算最高折扣15%后，折实售价574.6万至884.76万元，折实呎价约14,885元至16,809元。

相关文章：海瑅湾II首批开价 每呎1.57万抢攻 较同区低逾10% 入场价574万
 

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