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海瑅湾II首轮价单推108伙 入场价574万 大批准买家到场登记 不乏年轻客身影

新盘速递
更新时间：11:51 2026-07-25 HKT
发布时间：11:51 2026-07-25 HKT

信和、嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的将军澳日出康城海瑅湾II于今日展开首轮销售，涉108伙价单单位，计算最高15%折扣优惠后，折实入场价574.6万元起，吸引不少准买家到场认购。

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就项目设于尖沙咀商厦的展销厅所见，不少准买家于开售前，已率先到场排队并与代理商讨拣楼策略，现场人流不断，大排长龙，从中可见有不少年轻客身影。

信和执行董事田兆源亦有到场督师，并表示今日出席买家反应相当热烈，料销情理想。是次买家中有不少为内地客，同时项目亦于今日起以招标形式推售149伙，并有机会于今日公布招标结果。同时项目有望于今日加推新价单应市。

信和执行董事田兆源亦有到场督师，并表示今日出席买家反应相当热烈，料销情理想。
信和执行董事田兆源亦有到场督师，并表示今日出席买家反应相当热烈，料销情理想。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成，其中7成为用家，其余为长线投资者，约录得4至5组买家欲购入两间，斥资约1200至1300万元。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成。
中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，今日该行出席率高达8成。

美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成；港岛区及新界区客人共占约3成。买家类型方面，以自住用家作主导，占约7成，而投资客则占约3成。入伙后料呎租约有50元，租金回报率料约4厘。

美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成。
美联高级董事布少明表示，该行今日客源分布方面，以九龙区为主，占约7成。

海瑅湾II涵盖210伙2房

海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙，单位面积介乎303至1314方呎，涵盖1房至3房户型，主打2房户占逾70%，项目预计关键日期为2027年6月30日，楼花期不足1年。

海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙。
海瑅湾II设2座住宅大楼，每座细分有A、B两翼，合共提供1284伙。

是次推售108伙面积347至554方呎，计算最高折扣15%后，折实售价574.6万至884.76万元，折实呎价约14,885元至16,809元。

相关文章：海瑅湾II首批开价 每呎1.57万抢攻 较同区低逾10% 入场价574万
 

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