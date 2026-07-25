天泷推顶层特色户招标 造价有望挑战项目新高

豪宅新盘大额成交频现，发展商亦趁势限量加推，由恒基牵头发展的启德天泷，昨日发出新一份销售安排，推出项目面积最大的顶层特色户招标，预期造价将挑战项目新高。

由恒基、会德丰地产、中国海外、华懋、新世界及帝国合作发展的天泷，推出1座33楼C室顶层特色户招标，单位面积1,942方呎，属全盘最大单位，附设有425方呎平台，为4房连3套房间隔，料成交价及呎价均可挑战项目新高，招标期由本月28日至今年10月20日。

与此同时，项目亦推出9伙3房及4房海景大户今日起招标，面积1,117方呎至1,382方呎，招标期由今日起至今年12月10日。

高尔夫．御苑4房2077万售出

此外，恒基旗下多个新盘，昨日连环录得新成交，单位合共套现逾5,848万，其中粉岭高尔夫．御苑，昨日以招标形式售出2座25楼A室，单位面积1,314方呎，属4房双套连工作间套间隔，成交价2,077万，成交呎价约15,807元。

另外，土瓜湾壹沐2期则最新售出2座25楼F室，单位面积348方呎，属于2房户型，以874.76万成交，成交呎价约25,137元。项目本月至今累售约3伙，合共套现逾3,105万，而开售至今则累积售出284伙，占全盘逾68%。

启德THE HENLEY III最新售出3A座35楼A室，单位面积776方呎，采3房1套设计，以2,599.6万成交，成交呎价33,500元；粉岭ONE INNOVALE-Bellevue则售出C座8楼15室，单位面积221方呎，采开放式设计，成交价296.85万，成交呎价13,432元。

