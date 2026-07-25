新盘周末逾430伙爆混战 海瑅湾II入场费574万 芊御每呎1.35万 MIAMI QUAY I明推售

全新盘连环推售，本周末将军澳日出康城海瑅湾II进行首轮销售，价单连招标推出257伙发售，价单入场价约574万；元朗锦田芊御首轮销售报捷后，亦于今日进行次轮销售，价单连招标共发售128伙，当中118伙价单单位折实平均价约1.35万。启德MIAMI QUAY I亦加入战团，明日进行新一轮销售共40伙，3盘推高周末新盘推盘量至逾430伙，为近3个月最热闹的周末。

海瑅湾II今日进行首轮销售

信和牵头，伙拍嘉里、嘉华、招商局置地及港铁合作发展的海瑅湾II今日进行首轮销售，推出价单108伙发售，面积347至554方呎，计算最高折扣15%后，折实平均呎价15,661元。

价单最平单位为5B座7楼F室，面积347方呎，属1房间隔，折实入场价574.6万，呎价16,559元；售价最高为3B座28楼D室，面积554方呎，为2房加书房间隔，折实售价884.76万，呎价15,970元。

项目推出149伙今日起以招标方式发售，合共发售257伙，招标单位面积593至783方呎，涵盖2房加书房及3房连套房间隔，招标期至今年9月底。整个海湾分两期发展，共提供2,550伙，今日发售的海瑅湾II提供1,284伙，面积介乎303至1314方呎，涵盖1房至4房户型，主打2房户占逾70%。

至于海瑅湾I则提供1266伙，面积323至1,716方呎，涵盖1房至4房，主打2房占逾77%，项目自今年3月推售至今，累售逾844伙，套现超过74亿。

芊御首度推3房发售

新地旗下芊御首轮销售报捷，随即今日进行次轮销售，推出118伙价单单位供认购，项目日前截票取得8,510票，超逾首轮销售收票成绩。该118伙以最高折扣16%计算，折实平均呎价13,521元。

售价最平单位为1座3楼H及J室，面积均为290方呎，属1房单位，折实入场价398.75万，呎价13,750元；售价最高为1座8楼G室，面积404方呎，为2房户，折实售价555.5万，呎价13,750元，即整批单位售价均在560万以来，属市场最热捧的单位。

项目另推出10伙于今日起进行标售，包括5伙连平台特色户，面积249至376方呎，涵盖1房及2房户，平台面积83至262方呎；另外5伙为3房单位，面积498至568方呎，为芊御首度推出3房单位发售。位于映河路1A号的芊御提供566伙，面积249至758方呎，涵盖1房至4房，主打2房户占约80%，项目首轮销售后，迄今售出139伙，套现超过7.3亿。

MIAMI QUAY I明推36伙

会德丰地产牵头，伙拍恒基、新世界、帝国合作发展的启德MIAMI QUAY I日前加推新一张价单，推出79伙，折实平均呎价23,866元，发展商推出价单中共36伙于明日起进行新一轮销售，面积251至329方呎，涵盖开放式及1房户型，以最高折扣12%计算，折实平均呎价23,996元。

该批价单单位售价最平为2座6楼H室，面积251方呎，属开放式间隔，折实入场价571.6万，呎价22,773元；售价最高为3座29楼K室，面积329方呎，属1房户型，折实售价851.3万，呎价25,875元。

另外推出4伙以招标方式售，单位位于3座15、17、19及23楼A室，面积620方呎，为3房连套房间隔，招标期由明日起至今年9月底。

上述3盘于本周末推售单位合计达425伙，连同其他楼盘，于今、明两天新盘推盘量达434伙，为今年4月底以来，近3个月最多单位推售的周末。