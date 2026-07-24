超级豪宅新盘持续录大额成交 应天4房大宅逾1.43亿沽

超级豪宅新盘表现亮眼，持续录得逾亿大额成交。长实发展的中半山波老道超级豪宅应天，最新以逾1.43亿连车位售出1伙4房大宅，成交呎价6.66万。项目最新以招标方式售出的单位为11楼10号室，面积2153方呎，采4房双套间隔，连车位以超过1.4338亿售出，成交呎价6.66万。

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成交纪录册资料显示，项目自上月中推出至今，暂录得8宗成交，合共套现逾16.4亿，其中20楼10号顶层连天台大宅，采5房3套间隔，面积3022方呎，上月25日透过招标方式，以逾3.8亿连两个车位售出，成交呎价逾12.6万，创项目成交价及呎价新高，并且再度刷新今年全港一手住宅单位成交呎价最高纪录。

滶蕴连环录2宗成交

此外，新世界发展的九龙塘豪宅新盘滶蕴，三日内连环录得2宗成交，最新售出单位为2楼E7平台特色单位，单位面积477方呎，连227方呎平台，采2房连梗厨设计，成交价1796.6万，呎价约37665元，项目仅余2伙2房平台特色户可供发售。

发展商表示，项目至今累售63伙，合共套现逾27亿，平均售价逾5600万，平均成交呎价近4万，当中1伙4房天台特色户，成交价9144万 ，呎价56866元，呎价创今年豪宅楼花新高。

恒基与新世界合作发展的西半山超级豪宅天御2期昨上载新一份销售安排，推出37楼全层及2楼两个车位招标，单位面积5590方呎，采4房4套间隔，招标期由下周五（31日）起至下月8日。

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