Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超级豪宅新盘持续录大额成交 应天4房大宅逾1.43亿沽

新盘速递
更新时间：10:00 2026-07-24 HKT
发布时间：09:59 2026-07-24 HKT

超级豪宅新盘表现亮眼，持续录得逾亿大额成交。长实发展的中半山波老道超级豪宅应天，最新以逾1.43亿连车位售出1伙4房大宅，成交呎价6.66万。项目最新以招标方式售出的单位为11楼10号室，面积2153方呎，采4房双套间隔，连车位以超过1.4338亿售出，成交呎价6.66万。

相关文章：半山豪宅应天顶层天台特色户逾3.8亿成交 呎售12.6万双破顶

成交纪录册资料显示，项目自上月中推出至今，暂录得8宗成交，合共套现逾16.4亿，其中20楼10号顶层连天台大宅，采5房3套间隔，面积3022方呎，上月25日透过招标方式，以逾3.8亿连两个车位售出，成交呎价逾12.6万，创项目成交价及呎价新高，并且再度刷新今年全港一手住宅单位成交呎价最高纪录。

滶蕴连环录2宗成交

此外，新世界发展的九龙塘豪宅新盘滶蕴，三日内连环录得2宗成交，最新售出单位为2楼E7平台特色单位，单位面积477方呎，连227方呎平台，采2房连梗厨设计，成交价1796.6万，呎价约37665元，项目仅余2伙2房平台特色户可供发售。

发展商表示，项目至今累售63伙，合共套现逾27亿，平均售价逾5600万，平均成交呎价近4万，当中1伙4房天台特色户，成交价9144万 ，呎价56866元，呎价创今年豪宅楼花新高。

恒基与新世界合作发展的西半山超级豪宅天御2期昨上载新一份销售安排，推出37楼全层及2楼两个车位招标，单位面积5590方呎，采4房4套间隔，招标期由下周五（31日）起至下月8日。

相关文章：豪宅新盘「大刁」轮流双破顶 北角海璇4房大宅2亿沽 每呎8.42万贵绝港岛东

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻
影视圈
10小时前
迪拜飞上海航班备降杭州，373乘客困舱12小时，多人中暑晕倒。
阿联酋航空｜迪拜飞上海航班备降杭州 373乘客困舱12小时多人中暑晕倒
即时中国
17小时前
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
谢贤离世｜网传四哥病因及遗产分配  谢霆锋发严正声明促停止造谣：保留追究权利绝不姑息
影视圈
14小时前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯门「二派」粉岭屋邨都照要 网民列3大优点：中头奖唔要就笨
生活百科
19小时前
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
汉宝酒楼疑全线结业！昔日「龙虾大王」坐拥18分店 土瓜湾最后一间去年停业装修变执笠
饮食
17小时前
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
2026马年香港娱乐圈频传噩耗 堪舆学家唐碧霞拆解原因 「九紫离火」时代气场大洗牌
影视圈
12小时前
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家
影视圈
12小时前
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
热带气旋红霞︱周日揭阳市附近登陆 八号波机会有几大？拆解风暴变「东登」关键 移动速度有影响
社会
21小时前
世界杯决赛充满争议话题。
世界杯2026︱逾8万阿根廷球迷签名求重赛 惟近2900万人联署吁禁阿国日后参赛
即时国际
16小时前
「黄唇鱼」是南中国海石首鱼科物种中体型最大的鱼类，最长可生长至2米，上世纪曾广泛栖息于大澳一带的河口水域。岭大提供
岭大团队开发环境基因监测技术 香港西部海域发现极危黄唇鱼踪
教育新闻
14小时前