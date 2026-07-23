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古洞PARK SILICON两期项目今齐上楼书 共涉781伙 预计8月推售

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更新时间：16:43 2026-07-23 HKT
发布时间：16:43 2026-07-23 HKT

会德丰地产旗下古洞PARK SILICON 部署推售，其中第2期项目命名为PALO SPRINGS，项目今日上载两期楼书。

会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀表示，项目预计下月初开放示范单位及展销厅，预计8月内推售，暂时未决定先推出那一期，而项目自命名后录得5000人查询，当中4成为内地客，亦有新来港人士，大湾区人士等，展馆亦接待逾5000人参观，项目订价将参考铁路站上盖项目例如锦上路站，沙田大围站亦是参考之列。

料下月初开放示范单位

PARK SILICON 1期提供457伙，面积275至604方呎，涵盖1房至3房，亦设有特色户；2期PALO SPRINGS 则提供324伙，面积275至576方呎，涵盖1房至3房，同样设有特色户。

相关新闻：古洞PARK SILICON录近千查询 最快周内上楼书

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