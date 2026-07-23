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华润西南九龙叡璟I获批预售 最快8月开售

新盘速递
更新时间：14:35 2026-07-23 HKT
发布时间：14:35 2026-07-23 HKT

华润置地（海外）与华润集团合作发展的西南九龙叡璟I昨日获批预售，华润置地（海外）销售及市场营销总监孔建表示，该期数涉及507伙，不排除下周上载楼书，望于8月正式开售。

孔建续指，至今查询客中不乏内地客、专业人士及区内分支家庭，其中不少钟情发展商品牌，认为公司内地项目都能成为叡璟的品质保证。为迎合品牌支持者，现时正考虑为内部员工或系内合作项目启德沄璟买家提供置业优惠。

料下周上载楼书

华润置地（海外）销售及市场营销副总监岑菲菲指，推盘准备工作已经进行得「九九十十」，项目定位为「世界盘」，且周边名校林立，料吸引多元买家。展销厅将设于尖沙咀广东道，配合推盘步伐开放，亦积极研究于内地举行路演。

美联为配合销售，特设旗舰店提供叡璟最新资讯。美联高级董事布少明说，当区大规模项目实属罕见，需求亦见强劲，相信项目能吸引大批购买力。

相关文章：叡璟1期短期批售楼纸 涉逾2200伙主打2房

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